Radite u Njemačkoj? Stižu velike promjene koje će utjecati na otpremnine i ugovore

Njemačka savezna vlada priprema opsežne izmjene koje će od 2027. godine promijeniti pravila za radnike koji ostanu bez posla. Prema novom koalicijskom dokumentu, porezne olakšice na otpremnine više neće biti jednake za sve, već će ovisiti o tome koliko se brzo osoba ponovno zaposli, javlja Fenix magazin.

Dosadašnji model, poznat kao 'pravilo petine', omogućavao je porezno rasterećenje bez obzira na to koliko je dugo radnik bio nezaposlen nakon otkaza. Taj bi sustav uskoro trebao otići u povijest. Prema novom prijedlogu, država želi financijski nagraditi one koji se brzo vrate na tržište rada. Što je kraće razdoblje između dva zaposlenja, to će porezna olakšica na isplaćenu otpremninu biti veća. S druge strane, osobe kojima će za pronalazak novog posla trebati više vremena ostvarivat će manje porezne pogodnosti. Vlada zasad nije objavila detaljne rokove ni iznose budućih olakšica.

Promjene su dio šire reforme tržišta rada. Od 1. siječnja 2027. poslodavcima bi trebalo biti jednostavnije raskinuti ugovor o radu zaposlenicima s vrlo visokim primanjima uz isplatu otpremnine. Mjera će se odnositi na radnike čija godišnja primanja prelaze približno 177.450 eura, odnosno 1,75 puta više od granice za obračun doprinosa za zakonsko mirovinsko osiguranje.

Kako bi se ubrzalo zapošljavanje otpuštenih radnika, Savezna agencija za rad planira uspostaviti posebne centre koji će pomagati pri što bržem prelasku s jednog radnog mjesta na drugo, uz dodatne programe prekvalifikacije i stručnog usavršavanja. Koalicijski sporazum predviđa još nekoliko važnih novosti za zaposlene. Od početka 2027. povećat će se neoporezivi prag za dodatke na rad nedjeljom i blagdanom, i to za satnice do 75 eura. Istodobno, dodaci koji su uređeni kolektivnim ugovorima više neće podlijegati ni plaćanju doprinosa za socijalno osiguranje.

Planiraju se i izmjene pravila o ugovorima na određeno vrijeme. Za osobe koje će se prvi put zaposliti do kraja 2030. godine maksimalno trajanje ugovora bez posebnog razloga produljit će se s dosadašnje dvije na četiri godine. U tom razdoblju ugovor će se moći produžiti do šest puta, a bit će omogućeno i ponovno zapošljavanje kod istog poslodavca. Predložene mjere mogle bi najviše koristiti visokokvalificiranim stručnjacima koji relativno lako pronalaze novi posao i tako ostvaruju pravo na veće porezne olakšice.

S druge strane, osobe koje zbog zdravstvenih razloga, obiteljskih obveza ili manjka radnih mjesta u svojoj sredini dulje ostanu bez zaposlenja mogle bi biti u nepovoljnijem položaju. Na moguće probleme upozorio je i ekonomist Robin Jessen s Leibnizova instituta za ekonomska istraživanja (RWI) u Essenu, koji smatra da nije zadaća države dodatno poticati rad u određenim životnim situacijama. O predloženim izmjenama njemački parlament trebao bi raspravljati tijekom nadolazećih tjedana.