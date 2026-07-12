EU uveo carine na kineske autogume

Europska je komisija 7. srpnja uredbom uvela konačne antidampinške carine na kineski uvoz guma za osobne automobile i laka teretna vozila. Mjera dolazi nakon što je istraga koju je Komisija pokrenula u studenom pokazala da su gume iz Kine uvezene u EU po dampinškim cijenama, odnosno preniskim u usporedbi s europskim cijenama i stoga nepravednim. Kao odgovor Europska komisija uvela je konačne carine u rasponu od 4,3 do 45,3 posto, koje su stupile na snagu 8. srpnja bez retroaktivnog djelovanja.

U proizvodnji gumama, industriji koja zapošljava više od 80.000 ljudi u 14 država članica EU, podaci Komisije pokazuju da je 2024. godine njihova potrošnja u EU iznosila oko 330 milijuna komada, što predstavlja tržište vrijedno više od 18 milijardi eura. Nadalje, iste godine bilo je gotovo 93 milijuna komada kineskog uvoza, vrijednih više od 2,5 milijardi eura, što čini 28 posto tržišta. Prema takozvanim antidampinškim carinama, proizvođači kao što su Shandong Yongsheng i drugi kineski proizvođači bit će podložni nametu od 45,3 posto. Kao i kod nameta bloka na kineska električna vozila, tvrtke za koje se smatra da su surađivale u istrazi EU bit će podložne smanjenoj carini od 24,4 posto.

Prema izvješću Automobilwochea, carine se primjenjuju na uvoznu vrijednost svake gume, a ne na njezinu maloprodajnu cijenu. U 2024. godini prosječna uvozna vrijednost kineske gume bila je 30,30 eura. Carina od 45,3 posto stoga toj brojci dodaje oko 13,70 eura, dok stopa od 24,4 posto iznosi otprilike 7,40 eura. S uključenim PDV-om dodatni trošak kreće se negdje između 9 i 16 eura po gumi prije nego što trgovci primijene vlastite marže, a budžetski segment će to najviše osjetiti. Bruxelles je otvorio istragu protiv kineskih tvrtki za gume u svibnju 2025. nakon pritužbe Koalicije protiv nepoštenog uvoza guma, udruženja europskih proizvođača. Grupa je tvrdila da su dampinške marže iznosile između 41 i 104 posto te da su kineski proizvođači snižavali cijene za 30 do 65 posto. Korejski brend Hankook, koji ima tvornice u Kini, primio je smanjenu stopu od 4,3 posto. Istražitelji su otkrili da je, iako su njegove kineske tvornice provodile damping, ta praksa nanijela malo štete europskoj industriji.