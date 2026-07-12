Nakon osvježenja slijedi novi obrat: Temperature će ponovno rasti iznad 30 stupnjeva

Nakon vikenda obilježenog nestabilnim vremenom, kišom i lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom, početak novog tjedna donosi stabilnije vremenske prilike. Iako mogućnost za kratkotrajne oborine neće u potpunosti nestati, sunčano vrijeme ponovno će prevladavati, a temperature će iz dana u dan rasti.

Meteorolozi za ponedjeljak najavljuju pretežno sunčano vrijeme u većem dijelu zemlje, uz tek ponegdje moguć razvoj oblaka i lokalne pljuskove, ponajprije u Slavoniji tijekom poslijepodneva. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverozapadni, a jutarnje temperature kretat će se uglavnom između 16 i 18 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura dosezat će oko 30 stupnjeva, javlja HRT.

U središnjoj Hrvatskoj očekuje se sunčan dan uz vrlo malo vjetra. Nakon svježijeg jutra, tijekom dana ponovno će biti vruće, uz temperature oko 31 stupnja. Slično vrijeme očekuje se i na sjevernom Jadranu, gdje će dnevne temperature dosezati između 30 i 32 stupnja, dok će u Gorskoj Hrvatskoj biti nešto ugodnije, s najvišim temperaturama oko 29 stupnjeva. Uz obalu će ujutro puhati slaba do umjerena bura, koja će tijekom dana okrenuti na jugozapadni vjetar.

Pretežno sunčano i vruće bit će i u Dalmaciji. Na obali i otocima jutarnje temperature kretat će se između 21 i 24 stupnja, dok će u unutrašnjosti biti svježije. Danju se očekuju temperature od 30 do 32 stupnja, uz umjeren sjeverozapadni vjetar i uglavnom mirno do malo valovito more. Na krajnjem jugu Hrvatske također će prevladavati sunčano vrijeme, a temperature mora bit će između 24 i 26 stupnjeva, što će mnogima pružiti dobrodošlo osvježenje tijekom vrućih dana.

Prema prognozama, u nastavku tjedna očekuje se postupno zatopljenje. Na kopnu će prevladavati sunčano vrijeme, a gotovo u svim krajevima ponovno će biti vruće. Ipak, atmosfera neće biti potpuno stabilna. Već u utorak postoji mogućnost lokalnih poslijepodnevnih pljuskova na zapadu zemlje, dok bi se u srijedu kratkotrajni pljuskovi mogli pojaviti i u istočnim krajevima te u gorskim područjima.

Na Jadranu će se zadržati pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz sve toplije noći. Mogućnost ponekog pljuska postoji tek u srijedu poslijepodne na dijelu sjevernog Jadrana. Tijekom dana puhat će slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, dok će u jutarnjim satima uz obalu prevladavati bura.