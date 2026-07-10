MORH: Milanović ponovo iznosi neistine. Ovo su činjenice

Ministarstvo obrane oštro je u petak reagiralo na izjave predsjednika Republike Zorana Milanovića o projektu strateškog zračnog prijevoza, poručivši da predsjednik "iznosi neistine i dezinformira hrvatsku javnost" kada tvrdi da je Glavni stožer Oružanih snaga Republike Hrvatske bio protiv sudjelovanja Hrvatske u projektu korištenja transportnih zrakoplova Airbus A400M Atlas.

U priopćenju MORH navodi kako se Glavni stožer u dva navrata pozitivno očitovao tijekom pripreme neobvezujućeg Pisma namjere koje je ministar obrane Ivan Anušić potpisao 7. srpnja na NATO-ovu summitu u Ankari.

Prema navodima Ministarstva, Glavni stožer je 9. ožujka ove godine izvijestio da nema primjedbi na nacrt dokumenta, pritom ističući kako Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje od 2025. do 2036. predviđa mogućnost nabave transportnih zrakoplova te naglašava važnost razvoja sposobnosti strateškog zračnog prijevoza. MORH dodaje da je Glavni stožer i 18. lipnja, nakon što je dovršen konačni tekst Pisma namjere, ponovno dostavio očitovanje u kojem navodi da nema primjedbi na dokument.

Iz Ministarstva ističu i da su Oružane snage 9. travnja imenovale svog predstavnika u radnu skupinu koja će razrađivati moguće modele suradnje nakon potpisivanja Pisma namjere. MORH odbacuje i tvrdnje da je riječ o kupnji zrakoplova, naglašavajući da je potpisani dokument neobvezujuće Pismo namjere koje Hrvatskoj omogućuje sudjelovanje u radu međunarodne stručne skupine. Ističu kako Hrvatska nije obvezna prihvatiti nijedan model suradnje ako on ne bude odgovarao nacionalnim interesima i potrebama. U priopćenju se podsjeća da je razvoj sposobnosti strateškog zračnog prijevoza predviđen Strategijom obrane te Dugoročnim planom razvoja Oružanih snaga, kao i NATO-ovim ciljevima sposobnosti koje je Hrvatska preuzela.

Na kraju priopćenja Ministarstvo obrane navodi kako je predsjednik Republike u razmaku od jednog dana iznio dvije različite tvrdnje – najprije je, kako navode, podržao nabavu transportnog zrakoplova i pripisao si zasluge za pokretanje tog projekta, a potom ustvrdio da su Oružane snage bile protiv njega. "Ne bi bilo loše da se predsjednik prvo dogovori sam sa sobom", poručili su iz Ministarstva obrane.