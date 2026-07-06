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NAKON MILANOVIĆEVE ZABRANE

Božinović: Pripadnici ATJ Lučko u Parizu kreću s pripremama za mimohod

Zagreb: Svečano obilježavanje 35. godišnjice osnutka ATJ Lučko
Igor Soban/PIXSELL
VL
Autor
Paulo Simić; Tomislav Delač/Hina
06.07.2026.
u 17:38

Na mimohod u Pariz u povodu francuskog nacionalnog praznika Vlada je planirala poslati dvadesetak pripadnika Oružanih snaga, no predsjednik Republike i zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović zabranio je vojsci da ide na taj mimohod.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je u ponedjeljak da pripadnici specijalne policije, antiterorističke jedinice Lučko, u Parizu kreću s pripremama za mimohod 14. srpnja, ponovivši da su u Francusku trebali ići hrvatski vojnici. ''Što se tiče policije, pripadnici specijalne policije, antiterorističke jedinice Lučko su od jučer u Parizu i kreću s pripremama, kao i pripadnici vojske svake zemlje koja sudjeluje na mimohodu 14. srpnja'', rekao je ministar uoči sjednice predsjedništva HDZ-a.

Na mimohod u Pariz u povodu francuskog nacionalnog praznika Vlada je planirala poslati dvadesetak pripadnika Oružanih snaga, no predsjednik Republike i zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović zabranio je vojsci da ide na taj mimohod. ''Ja sam već javno kazao da mislim da je vojska trebala biti tamo, hrvatski vojnici su sigurno to željeli jer to je jedna vidljivost vojske. Antiteroristička jedinica Lučko je specifična postrojba, jedina je ratna postrojba koja je danas aktivna u sastavu MUP-a. a o svim ovim pitanjima ćemo razgovarati', rekao je Božinović na pitanje hoće li načelnik Kundid snositi posljedice.

Vezano za međunarodnu operaciju protiv trgovanja ljudima provedenoj u 59 zemalja, uključujući i Hrvatsku, u kojoj su uhićene tri osobe, ministar napominje se se borba protiv prekograničnog kriminala vodi prekograničnom suradnjom.  ''U ovakvoj akciji teško bi ijedna zemlja postigla ovakve rezultate da nema dobru razmjenu podataka i analitike koje se realizira istovremeno'', naglasio je Božinović, dodavši da je u akciji sudjelovalo oko osam tisuća hrvatskih policajaca.

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Zagreb: Svečano obilježavanje 35. godišnjice osnutka ATJ Lučko
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Ključne riječi
mimohod Pariz ATJ Lučko

Komentara 7

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Avatar Ričard
Ričard
17:58 06.07.2026.

zanimljivo kako se sad predsjednik i njegova svita sprdavaju sa specijalnon policijon. TI stvarno nemaju ni trunke srama.

GH
Gholum
18:32 06.07.2026.

Iz Specijalnih postrojbi Lučko nastala je HV. Specijalci su se borili na svim ratištima uz Hrvatsku vojsku i puno im hvala na obrani domovine.

Avatar Fejk Njuz
Fejk Njuz
17:55 06.07.2026.

pa lijepo im je poručio zoki da mogu poslati mažoretkinje ;))

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