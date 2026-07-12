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PODACI HZJZ-A

Lani rođeno 32.936 beba, broj pobačaja u porastu

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Foto: Kristina Stedul-Fabac/PIXSELL
1/3
VL
Autor
Hina
12.07.2026.
u 17:24

Na svijet su došla 474 para blizanaca, zabilježena su i dva slučaja trojki

U Hrvatskoj je prošle godine rođeno 32.936 djece, što je 361 dijete više nego 2024. godine, no istodobno je porastao i broj legalno induciranih pobačaja, pokazuju podaci Hrvatskog zdravstveno-statističkog ljetopisa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Iako je prošla godina donijela blagi porast broja rođenih u odnosu na 2024., dugoročni trend i dalje je nepovoljan. U odnosu na 2015. godinu, u Hrvatskoj je lani rođeno čak 4316 djece manje.

Najviše djece rođeno je u Kliničkom bolničkom centru Split, više od četiri tisuće, te u KBC-u Zagreb, oko tri tisuće. Prošle godine rođena su 474 para blizanaca, a zabilježena su i dva slučaja trojki. Oko trećine rodilja, njih 35 posto, bilo je u dobi između 30 i 34 godine, a njih gotovo 29 posto između 25 i 29 godina. Zabilježeno je i sedam poroda djevojčica mlađih od 15 godina te osam poroda žena starijih od 50 godina.

Broj djece rođene carskim rezom i dalje raste pa je gotovo svaki treći porod u Hrvatskoj tijekom 2025. godine završen na taj način. U osam godina udio carskih rezova porastao je s 24,4 posto u 2018. na 29,7 posto u 2025. godini. Prema Ljetopisu HZJZ-a, tijekom prošle godine u Hrvatskoj su zabilježena 8563 pobačaja i prekida trudnoće, od čega 1759 spontanih pobačaja, 3170 legalno induciranih pobačaja te 3634 ostala prekida trudnoće, u koje spadaju i izvanmaternične trudnoće. U odnosu na 2024. godinu, riječ je o rastu broja spontanih pobačaja, a rasla je i kategorija legalno induciranih pobačaja, i to za 342.

Po broju legalno induciranih pobačaja prednjači Grad Zagreb s 501, slijedi Primorsko-goranska županija s 273, Istarska županija s 249 te Zagrebačka županija s 216 legalno induciranih pobačaja. Najviše ih je izvedeno u KBC-u Zagreb, KBC-u Rijeka te u pulskoj i karlovačkoj bolnici. Što se tiče dobnih skupina, prošle godine zabilježeno je 206 legalno induciranih pobačaja kod djevojaka mlađih od 19 godina, od čega su tri slučaja bila kod djevojčica mlađih od 15 godina. Najveći broj žena koje su se odlučile na legalno inducirani pobačaj bio je u dobi između 30 i 39 godina. Više od trećine žena kod kojih je 2025. zabilježen pobačaj ili prekid trudnoće nije prethodno rodilo nijedno dijete, dok su gotovo dvije trećine već imale jedno ili više djece, navodi se u Ljetopisu HZJZ-a.
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Ključne riječi
pobačaj djeca rođeni HZJZ

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