Policija traži svjedoke prometne nesreće u Zagrebu: U sudaru ozlijeđen biciklist

Zagrebačka policija pozvala je građane koji imaju informacije o prometnoj nesreći u kojoj je ozlijeđen biciklist da se jave kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja. Nesreća se dogodila danas, 12. srpnja, oko 9.10 sati na području Susedgrada, na Aleji grada Bolonje, oko 400 metara sjeverozapadno od raskrižja s Alejom seljačke bune.

Prema informacijama Policijske uprave zagrebačke, u nesreći su sudjelovali osobni automobil i bicikl marke Wheeler Cross crno-bijele boje. U sudaru je ozlijeđen vozač bicikla, a težina njegovih ozljeda zasad nije poznata. Kako bi rasvijetlili sve okolnosti prometne nesreće, iz policije pozivaju sve osobe koje su svjedočile događaju ili raspolažu korisnim informacijama da se jave na brojeve telefona 01/6530-870 ili 192.