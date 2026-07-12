FOTO Drava u Osijeku na rekordno niskom vodostaju: Razina rijeke pala ispod dosadašnjeg minimuma

Drava u Osijeku dosegnula je najniži vodostaj otkako se provode mjerenja. Nakon što je početkom prošlog tjedna izjednačen dosadašnji negativni rekord od -172 centimetra, rijeka je nastavila opadati te je u petak, 11. srpnja, u 13 sati izmjeren vodostaj od -174 centimetra, javlja SiB.hr.

Novi minimum zabilježen je na mjernoj postaji u Osijeku, gdje razina Drave posljednjih dana neprestano pada zbog dugotrajnog sušnog razdoblja i nepovoljnih hidroloških prilika koje pogađaju istok Hrvatske. Posljedice su vidljive i na samom koritu rijeke. Uz obalu su se pojavili veliki pješčani sprudovi, inače skriveni ispod površine vode, dok su pojedini rukavci postali izrazito plitki, a na nekim mjestima gotovo potpuno presušili.

Osim što mijenja izgled rijeke, nizak vodostaj otežava i plovidbu, posebno plovilima s većim gazom koja na pojedinim dionicama moraju ploviti uz povećan oprez zbog plićaka. Povlačenje vode otkrilo je i dijelove riječnog dna koji su tijekom većeg dijela godine potpuno prekriveni.

Iako ovakvi prizori privlače brojne građane na osječku promenadu, stručnjaci upozoravaju da dugotrajno niski vodostaji mogu imati ozbiljne posljedice za riječni ekosustav. Manjak vode utječe na riblji fond, kvalitetu staništa i prirodnu ravnotežu rijeke, a ujedno je još jedan pokazatelj sve izraženijih klimatskih ekstrema.

Podsjetimo, na osječkoj mjernoj postaji pripremno stanje obrane od poplava proglašava se pri vodostaju od 200 centimetara, redovne mjere na 350, izvanredne na 500, dok se izvanredno stanje proglašava pri 550 centimetara. Najviši vodostaj Drave na toj lokaciji zabilježen je 25. lipnja 1965. godine, kada je dosegnuo 542 centimetra. Nakon rekordnog minimuma vodostaj je posljednjih dana blago porastao, no i dalje se kreće između približno -174 i -160 centimetara, što potvrđuje da se stanje na rijeci još nije značajnije stabiliziralo.