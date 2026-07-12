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UZROK SE ISTRAŽUJE

VIDEO Stravična tragedija u Bangkoku: U požaru u pubu poginulo najmanje 27 ljudi

REUTERS
VL
Autor
Kristina Gabrić/Hina
12.07.2026.
u 22:21

Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul rekao je da se uzrok požara istražuje

U požaru koji je zahvatio pub u Bangkoku rano u ponedjeljak po mjesnom vremenu poginulo je najmanje 27 ljudi, izvijestila je novinska agencija Associated Press (AP) pozivajući se na dužnosnike.

Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul rekao je da se uzrok požara istražuje, prema AP-u. Točni detalji zasad nisu poznati, ali vjeruje se da je požar izbio u pubu u četvrti Chatuchak u Bangkoku, izvijestio je Sky News. Lokalni mediji identificirali su mjesto događaja kao Rong Beer Na Lat Phrao, koji je Sky News opisao kao popularno lokalno mjesto.
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Ključne riječi
mrtvi požar Bangkok

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