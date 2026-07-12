VIDEO Stravična tragedija u Bangkoku: U požaru u pubu poginulo najmanje 27 ljudi

U požaru koji je zahvatio pub u Bangkoku rano u ponedjeljak po mjesnom vremenu poginulo je najmanje 27 ljudi, izvijestila je novinska agencija Associated Press (AP) pozivajući se na dužnosnike.
23.57 น. รับแจ้งจากสายด่วน 199 เหตุเพลิงไหม้ภายในร้านอาหาร ใกล้เคียงซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร กำลังไปที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ pic.twitter.com/Tw6EPb7fhS— JS100Radio (@js100radio) July 12, 2026
Tajlandski premijer Anutin Charnvirakul rekao je da se uzrok požara istražuje, prema AP-u. Točni detalji zasad nisu poznati, ali vjeruje se da je požar izbio u pubu u četvrti Chatuchak u Bangkoku, izvijestio je Sky News. Lokalni mediji identificirali su mjesto događaja kao Rong Beer Na Lat Phrao, koji je Sky News opisao kao popularno lokalno mjesto.FOTO Kiša stala, a razmjeri katastrofe na Korčuli izašli na vidjelo: Spaljeni su maslinici i vinogradi,uništene kućice