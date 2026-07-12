HND osudio postupanje vijećnika u Prološcu: 'Političari nemaju pravo ograničavati rad medija'

Hrvatsko novinarsko društvo oštro je reagiralo na događaje sa sjednice Općinskog vijeća Općine Proložac, održane 9. srpnja, ocijenivši neprihvatljivim pokušaj dijela vijećnika da novinaru zabrane snimanje i prijenos sjednice uživo. Kako navode iz HND-a, vijećnici HDZ-a, koji imaju većinu u Općinskom vijeću, zatražili su da se novinaru Radija NU iz Imotskog Anti Doganu onemogući snimanje i prijenos sjednice, iako za takvu odluku nisu imali zakonske ovlasti. Dodaju kako je općinski načelnik Toni Garac (HSLS) prethodno pozvao medije da prate sjednicu te dao suglasnost za njezino snimanje i prijenos uživo.

Prema priopćenju HND-a, vijećnici su svoj zahtjev obrazložili tvrdnjom da bi prijenos uživo mogao predstavljati pritisak na članove Općinskog vijeća, što u Društvu smatraju neutemeljenim. Na kraju je, tvrde, novinaru dopušten ostanak na sjednici samo pod uvjetom da ne snima niti prenosi njezin tijek. Zbog takvih uvjeta odlučio je napustiti sjednicu, a cijeli slučaj prijavio je Hrvatskom novinarskom društvu.

Iz HND-a ističu kako ovaj slučaj smatraju još jednim primjerom nerazumijevanja uloge medija i važnosti javnog interesa. Podsjećaju da se na sjednici raspravljalo o općinskom proračunu, u jedinici lokalne samouprave koja je ove godine već prošla izvanredne izbore te u kojoj bi, zbog ponovnog neusvajanja proračuna, građani uskoro mogli ponovno izaći na birališta.

Naglašavaju kako su upravo takve sjednice od posebnog javnog interesa te da novinari imaju pravo, ali i profesionalnu obvezu pratiti njihov rad, uključujući snimanje i prijenose uživo. - Političari, u ovom slučaju vijećnici HDZ-a, nemaju nikakvo pravo uvjetovati ili zahtijevati bilo kakva ograničenja medijskog izvještavanja. Ako su se odlučili kandidirati za javne dužnosti, moraju biti svjesni da njihov rad podliježe legitimnom interesu javnosti i medijskom nadzoru - poručili su iz Hrvatskog novinarskog društva. Priopćenje su u ime Izvršnog odbora HND-a potpisali predsjednik Hrvoje Zovko te potpredsjednici Chiara Bilić i Drago Hedl.