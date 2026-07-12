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ZABRANILI SNIMANJE

HND osudio postupanje vijećnika u Prološcu: 'Političari nemaju pravo ograničavati rad medija'

Zagreb: Dodjela nagrada HND-a, fotoreporter PIXSELL-a dobio nagradu Nikša Antonini
Sanjin Strukić /PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.07.2026.
u 18:09

Prema priopćenju HND-a, vijećnici su svoj zahtjev obrazložili tvrdnjom da bi prijenos uživo mogao predstavljati pritisak na članove Općinskog vijeća, što u Društvu smatraju neutemeljenim

Hrvatsko novinarsko društvo oštro je reagiralo na događaje sa sjednice Općinskog vijeća Općine Proložac, održane 9. srpnja, ocijenivši neprihvatljivim pokušaj dijela vijećnika da novinaru zabrane snimanje i prijenos sjednice uživo. Kako navode iz HND-a, vijećnici HDZ-a, koji imaju većinu u Općinskom vijeću, zatražili su da se novinaru Radija NU iz Imotskog Anti Doganu onemogući snimanje i prijenos sjednice, iako za takvu odluku nisu imali zakonske ovlasti. Dodaju kako je općinski načelnik Toni Garac (HSLS) prethodno pozvao medije da prate sjednicu te dao suglasnost za njezino snimanje i prijenos uživo.

Prema priopćenju HND-a, vijećnici su svoj zahtjev obrazložili tvrdnjom da bi prijenos uživo mogao predstavljati pritisak na članove Općinskog vijeća, što u Društvu smatraju neutemeljenim. Na kraju je, tvrde, novinaru dopušten ostanak na sjednici samo pod uvjetom da ne snima niti prenosi njezin tijek. Zbog takvih uvjeta odlučio je napustiti sjednicu, a cijeli slučaj prijavio je Hrvatskom novinarskom društvu.

Iz HND-a ističu kako ovaj slučaj smatraju još jednim primjerom nerazumijevanja uloge medija i važnosti javnog interesa. Podsjećaju da se na sjednici raspravljalo o općinskom proračunu, u jedinici lokalne samouprave koja je ove godine već prošla izvanredne izbore te u kojoj bi, zbog ponovnog neusvajanja proračuna, građani uskoro mogli ponovno izaći na birališta.

Naglašavaju kako su upravo takve sjednice od posebnog javnog interesa te da novinari imaju pravo, ali i profesionalnu obvezu pratiti njihov rad, uključujući snimanje i prijenose uživo. - Političari, u ovom slučaju vijećnici HDZ-a, nemaju nikakvo pravo uvjetovati ili zahtijevati bilo kakva ograničenja medijskog izvještavanja. Ako su se odlučili kandidirati za javne dužnosti, moraju biti svjesni da njihov rad podliježe legitimnom interesu javnosti i medijskom nadzoru - poručili su iz Hrvatskog novinarskog društva. Priopćenje su u ime Izvršnog odbora HND-a potpisali predsjednik Hrvoje Zovko te potpredsjednici Chiara Bilić i Drago Hedl.
FOTO Rekordna utrka u Čabru okupila stotine ljudi, rijekom zaplovilo 1600 gumenih patkica
Zagreb: Dodjela nagrada HND-a, fotoreporter PIXSELL-a dobio nagradu Nikša Antonini
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Ključne riječi
zabrana Proložac HND novinari

Komentara 1

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Avatar nathanael.opet
nathanael.opet
18:28 12.07.2026.

bilić, hedl i hrvojica.... hmmm... treba li što reći?... nego gdje bješe hrvojica kad je zoki pljuvao novinare?... ni zuc?

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