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PRONAĐEN MRTAV

Slovenska policija objavila detalje opsade: 'Srđan je imao taoca, potom je ponovno izbila pucnjava'

PU Novo Mesto
VL
Autor
Večernji.hr
12.07.2026.
u 16:54

Oglasilo se i hrvatsko Ministarstvo unutarnjih poslova, koje je odbacilo tvrdnje da je Srđan Aleksić bio pripadnik hrvatskih specijalnih postrojbi

Nakon višesatne policijske potrage na jugoistoku Slovenije, slovenska policija iznijela je prve službene informacije o okolnostima smrti hrvatskog državljanina Srđana Aleksića, koji je pronađen mrtav u kući u Uršnim Selima. Aleksić je bio osumnjičen za oružanu pljačku benzinske postaje u Črnomelju, a dovodi ga se u vezu i s pucnjavom u Puli u kojoj je teško ranjen 60-godišnji muškarac.

Kako prenosi HRT, policijska akcija završila je nakon što su pripadnici specijalne jedinice upali u kuću u kojoj se osumnjičenik skrivao. Iako je potvrđeno da je pronađen mrtav, zasad nije službeno utvrđeno je li smrt nastupila kao posljedica policijskog djelovanja ili je riječ o samoubojstvu. O svim okolnostima provodi se istraga.

- Policija je odmah osigurala područje, a detektivi su prišli zgradi. Utvrdili su da se osumnjičenik nalazi unutar kuće i da ima jednog stanara kao taoca. Brzom i odlučnom akcijom uspjeli su spasiti stanara iz kuće, ali kasnije je ponovno izbila pucnjava. Policajci iz specijalne jedinice upali su u zgradu, gdje je počinitelj pronađen mrtav. Sve se okolnosti još istražuju, rekao je Dejan Kink, načelnik Policijske uprave Novo Mesto, prenosi HRT.

U međuvremenu se oglasilo i hrvatsko Ministarstvo unutarnjih poslova, koje je odbacilo tvrdnje da je Srđan Aleksić bio pripadnik hrvatskih specijalnih postrojbi. Slovenske vlasti nastavljaju kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdio točan slijed događaja te način na koji je Aleksić preminuo nakon završetka policijske intervencije.

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Ključne riječi
policija Slovenija potraga

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