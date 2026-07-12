Dosta im je vandala i pijanaca: Stanovnicima ovog gradskog trga je prekipjelo, žele nove mjere

Dosta im je vandala koji kvare liftove, šaraju po zidovima, ostavljaju otpad posvuda i rade druge probleme. Neki su to od razloga zašto stanovnici koji žive u okolici Kvaternikova trga žele bolji nadzor pothodnika koji vode do podzemne garaže i obližnjih trgovina, pa su mjesnom odboru predložili da se ondje postave dodatne kamere. Vijeće je to prihvatilo te zahtjev poslalo onom u gradskoj četvrti Maksimir.

– Vijeće Gradske četvrti Maksimir suglasno je sa Zaključkom Vijeća Mjesnog odbora „Eugen Kvaternik“ o unaprjeđenju sustava nadzora u pothodniku na Trgu Eugena Kvaternika na način da se video nadzorom obuhvate ulaz i izlaz iz pothodnika, unutrašnjost te liftovi – stoji u dokumentu usvojenom na posljednjoj sjednici vijeća u srpnju.

Kako su istaknuli u mjesnom odboru, dolazi do "trajne devastacije" pothodnika i liftova. – Najviše se ističe pješački pothodnik na Trgu Eugena Kvaternika. Iako je stav Vijeća da bi rješenje tog problema prvenstveno bila trajna edukacija građanana o potrebi zaštite javne imovine, naročito uređaja i instalacija koje koriste stariji i slabije pokretni građani (npr. lift u pothodniku), vjeruje se da bi pojačani video nadzor kako je navedeno u zaključku uz isticanje vidljivih obavijesti o prisutnosti istog bitno utjecalo na smanjenje devastacije opreme i instalacija, te povećalo stupanj sigurnosti na ciljanom području – poručili su.

Problem s neispravnim dizalima na Kvatriću traje već neko vrijeme, a u razgovoru s djelatnicima u okolici saznali smo da ga kvare vandali i alkoholizirani pojedinci koji navečer ondje zalaze. Premda se danas nalazi nekoliko trgovina prostor je uglavnom prazan, a koriste ga jedino pješaci kojima se ne da čekati da prijeđu cestu na semaforu.