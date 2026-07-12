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MALENI GAF

HRT u eter pustio prognozu staru dva tjedna

Foto: Pixabay
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VL
Autor
Večernji.hr
12.07.2026.
u 18:00

Da nije riječ o aktualnoj prognozi bilo je vidljivo i iz završnog dijela priloga, u kojem se govorilo o vremenskim prilikama tijekom prvih dana srpnja

Gledatelji Hrvatske radiotelevizije u nedjeljnom podnevnom Dnevniku umjesto aktualne vremenske prognoze mogli su vidjeti onu emitiranu prije dva tjedna, za 28. lipnja. Prikazana prognoza odnosila se na razdoblje izraženog toplinskog vala, kada su za pojedine dijelove Hrvatske bila na snazi crvena upozorenja zbog visokih temperatura. Na karti su tako bile prikazane vrijednosti od 36 stupnjeva za Zagreb i Split te 37 stupnjeva za Rijeku i Osijek, javlja Index.hr.

Da nije riječ o aktualnoj prognozi bilo je vidljivo i iz završnog dijela priloga, u kojem se govorilo o vremenskim prilikama tijekom prvih dana srpnja. Stvarna prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda za nedjelju, 12. srpnja, bila je znatno drukčija. Najviše dnevne temperature kretale su se uglavnom između 27 i 31 Celzijeva stupnja, uz mogućnost lokalnih poslijepodnevnih pljuskova u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. U Zagrebu je u podnevnim satima izmjereno 27,4 stupnja.
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Ključne riječi
emitiranje televizija vremenska prognoza

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