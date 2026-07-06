Milanović radi za Plenkovićev HDZ, vikom održava sustav koji navodno želi srušiti

Domaća politička scena odavno je prestala biti prostor suvislih i konstruktivnih političkih rasprava i dugoročnog, strateškog promišljanja o budućnosti ove nacije. Nažalost, posljednjih godina pretvorila se u najobičniji, primitivni teatar apsurda u kojemu glavne uloge igraju dva dobro udomljena stanara s Pantovčaka i Markova trga. Najnoviji čin te beskrajne predstave – drama oko slanja šačice hrvatskih vojnika u Pariz – samo je nastavak te iste, već duboko pročitane i prožvakane šablone.



Tko zna već koji put, Zoran Milanović opet je uskočio u ulogu vrhovnog hrvatskog pravednika i ustavobranitelja, ali samo kad to njemu odgovara, sasipajući paljbu teških uvreda prema Andreju Plenkoviću i HDZ-u. Dok javnost hipnotizirano prati ovaj verbalni ping-pong dvojice bivših diplomata iz istog inkubatora, nameće se naizgled potpuno apsurdno pitanje: za koga predsjednik zapravo radi i kome ove predstave najviše koriste? Jer gledajući površno, gorivo za Milanovićev pogon već je jako dugo samo čista osobna osveta i patološka fiksacija na Plenkovića. Sve što premijer predloži, predsjednik će dočekati na nož. Ako Plenković kaže "bijelo", Milanović će vikati "crno", iako se radilo o tehničkim i rutinskim odlukama u NATO-u ili EU. Ta njegova potreba da u svakoj sekundi bude kontra, da glumi uličnog fajtera koji "raskrinkava bruxelleske poltrone", odavno je prešla granice državničkog ponašanja i skliznula u čisti osobni animozitet. Milanović se ne bori za principe; on se bori protiv Plenkovića.