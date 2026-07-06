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Zvonimir Despot
Autor
Zvonimir Despot

Milanović radi za Plenkovićev HDZ, vikom održava sustav koji navodno želi srušiti

Milanović i Plenković zajedno na dodjeli priznanja povodom Dana grada Zagreba
Neva Zganec/PIXSELL
06.07.2026. u 07:12

Plenkoviću to, naravno, dođe kao naručeno. On tada s lakoćom navlači masku "jedinog ozbiljnog i odgovornog državnika" u zemlji, dok svog oponenta opravdano prikazuje kao destruktivni element koji sramoti Hrvatsku pred međunarodnim saveznicima.

Domaća politička scena odavno je prestala biti prostor suvislih i konstruktivnih političkih rasprava i dugoročnog, strateškog promišljanja o budućnosti ove nacije. Nažalost, posljednjih godina pretvorila se u najobičniji, primitivni teatar apsurda u kojemu glavne uloge igraju dva dobro udomljena stanara s Pantovčaka i Markova trga. Najnoviji čin te beskrajne predstave – drama oko slanja šačice hrvatskih vojnika u Pariz – samo je nastavak te iste, već duboko pročitane i prožvakane šablone.

Tko zna već koji put, Zoran Milanović opet je uskočio u ulogu vrhovnog hrvatskog pravednika i ustavobranitelja, ali samo kad to njemu odgovara, sasipajući paljbu teških uvreda prema Andreju Plenkoviću i HDZ-u. Dok javnost hipnotizirano prati ovaj verbalni ping-pong dvojice bivših diplomata iz istog inkubatora, nameće se naizgled potpuno apsurdno pitanje: za koga predsjednik zapravo radi i kome ove predstave najviše koriste? Jer gledajući površno, gorivo za Milanovićev pogon već je jako dugo samo čista osobna osveta i patološka fiksacija na Plenkovića. Sve što premijer predloži, predsjednik će dočekati na nož. Ako Plenković kaže "bijelo", Milanović će vikati "crno", iako se radilo o tehničkim i rutinskim odlukama u NATO-u ili EU. Ta njegova potreba da u svakoj sekundi bude kontra, da glumi uličnog fajtera koji "raskrinkava bruxelleske poltrone", odavno je prešla granice državničkog ponašanja i skliznula u čisti osobni animozitet. Milanović se ne bori za principe; on se bori protiv Plenkovića.

Ključne riječi
Pariz vojska HDZ Andrej Plenković Zoran Milanović

Komentara 3

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DE
dedač
07:41 06.07.2026.

slučajni i plenković-dvije grane istog stabla

TA
Tarantula
07:31 06.07.2026.

Nejasno je zašto Plenković i HDZ inzistiraju da naša vojska ide u Pariz na mimohod gdje će biti srpska agresorska vojska i da naši vojnici moraju gledati krvnike svojih očeva sa Ovčare? Prodajom novih i modernijih Rafala Srbiji te odbijanjem dolaska na proslavu Oluje Francuzi su ostali dosljedni svojoj politici iz 90 tih kada su se svrtstali na stranu Srbije.

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IVAN HRSTIĆ

Predsjedniku Milanoviću ovlasti je ograničio premijer Milanović - zakonom koji je sam napisao 2013.

Milanović NE može Kundidu u miru zapovijediti da tenkovi odu negdje gdje proračunom nije predviđeno. Milanović NE može Kundidu zapovijediti 100 sklekova. Kundid takve neposredne usmene zapovijedi NE smije izvršavati. Neizvršavanje zakonite odluke ministra obrane, zvao se on Kotromanović ili Anušić, jest kršenje ne samo zakona, već ustavnopravnog okvira diobe vlasti.

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