Bolji dani za napuštene mačke u Osijeku – dobit će svoje sklonište

Napuštenim mačkama u Osijeku svanut će bolji dani – grad bi, kako je obećano, trebao dobiti sklonište za njih. Bit će to prvo neprofitno sklonište specijalizirano isključivo za mačke u cijeloj Hrvatskoj. Bori se za to osječka Udruga Devet života, čijih šest redovitih volontera ima pune ruke posla.

Ukupno 311 mačaka preuzeli su na skrb u 2018., a kroz njihove je ruke, tako, prošao najveći broj tih četveronožaca u našoj zemlji. Novi je topli dom, uz njihovu pomoć, lani našlo 139 maca. Kastrirali su ih 606, a pribroje li se tome i liječenja napuštenih ljubimaca, ta brojka premašuje 1000. I sve su to odradili bez vlastitog prostora i skloništa.

– Samo skloništa, po zakonu, mogu obavljati ovakav posao pa smo sretni što je naš trud prepoznat. Grad Osijek obećao nam je prostor za sklonište, a pokrivat će i određene troškove, koliko to bude mogao. Traže nam trenutačno lokaciju, ali to nije jednostavno jer nam je nužan prostor određene kvadrature i u kojem nikome nećemo smetati. Mačke jesu tihe životinje, ali ljudi znaju biti čudni kad im se sklonište naseli u susjedstvo – iskreno će Mirta Salopek Kotromanović, čelnica Udruge Devet života. Sklonište bi, nada se, svoja vrata trebalo otvoriti do konca godine.

Osijek je tako, ponosna je ona, na putu da postane “Cat friendly” grad. Udruga Devet života osnovana je 2011., a do danas su se pobrinuli za više od 1660 maca.

Foto: Privatni album

Izlaze na teren na dojave, najčešće kada je riječ o ozlijeđenim mačkama, a preuzimaju i one koje građani pronađu i donesu veterinarima. Razrađen im je već princip da mace kod građana, kada ih nađu, provedu tri tjedna, dok ih se ne cijepi, kako se ne bi nezaštićene pridružile većoj grupi životinja. Preuzimaju ih, potom, volonteri.

– Smještene su uglavnom po našim domovima i privremenim smještajima građana koji to ponude – govori naša sugovornica. Uveli su lani i obvezu čipiranja maca pri udomljavanju, za što ne postoji zakonska obveza, ali postoji mogućnost. Tako one, baš kao i psi, ulaze u registar.

– Rad s mačkama drugačiji je od rada sa psima jer imamo i projekt “Uhvati, steriliziraj, vrati”. Ne uzimamo, dakle, sve životinje na skrb, nego ih nakon kastracije vraćamo na njihov teritorij – dodaje.

Usto, pomažu i siromašnim vlasnicima da kastriraju svoje ljubimce, a tom su zahvatu tako podvrgnute 424 mačke u Osijeku u posljednje tri godine. Započeo je 15. siječnja i četvrti takav projekt, i trajat će dok ima novca. Priskočili su u pomoć i Vukovarcima, a akcija tamo započinje u ponedjeljak. Ovise, pak, o širokom srcu građana i tvrtkama donatorima.

– Najmanje se donira za kastraciju, a one su najvažnije jer je to preventiva. Kastracija ženke stoji 200, a mužjaka 130 kuna, po povlaštenim cijenama. Problem je što, kada uđemo u dvorište, ne nađemo dvije ili tri mace, već 12 do 20. Ljudi imaju srce i žele pomoći, vrlo često oni koji ni za sebe nemaju, ali nažalost, to eskalira, pa navuku i bijes susjeda. Cijenu plate, na kraju, životinje – kaže Mirta.