Brinemo se o stotinjak mačaka, bez mladih volontera nećemo moći

Crni mačić Medo pronađen je u romskom naselju u Crikvenici potpuno slijep. Nedavno je udomljen. U centru Crikvenice, u jednoj staroj kući, pronađen je Mrva, mačić bez obje prednje nogice. Bio je pun mikrosporoze, još je na terapiji, ali već ima udomitelje.

– Oborili su nas s nogu i jedni i drugi. Medini udomitelji rekli su da hoće baš njega, i to čim su ga ugledali, jednako kao i udomitelji koji čekaju da Mrva završi terapiju. Zapravo, oni ga već žele povesti kući i sami nastaviti liječenje. Ovo je nešto što nam daje vjetar u leđa – govori nam Nina Rosić, volonterka Udruge Sretne šapice koja se brine o slobodnoživućim i napuštenim mačkama Crikvenice, Dramlja, Jadranova i Selca. U udruzi koja potječe od nekadašnje udruge iz Novog Vinodolskog, a osnovana je 2012., danas je desetak volontera. Svi imaju, kaže nam, više od 40 godina, a predsjednica Gordana Domijan i volonterka dr. Dražena Blažević, koje su u udruzi od osnivanja, u sedmom su desetljeću. Niz su godina skrbili i o psima u skloništu u Crikvenici, jedno vrijeme zajedno s udrugom Vis Vitalis, no otkad je sklonište zbog nezakonitih postupaka zatvoreno, brinu se samo o mačkama.

– Neprofitna smo udruga i ovisimo o donacijama. Naše mace, kojima treba posebna njega ili liječenje, mali mačići te mace koje čekaju dom borave u dva kontejnera, njih nam je 2013. dao Grad Crikvenica. Već tada su bili stari, a sad su u prilično lošem stanju. Imamo klime pa prostor možemo hladiti ili grijati, a struju i vodu isto nam je omogućio Grad. No, smješteni smo u blizini romskog naselja, tu je niknulo i socijalno naselje, a blizu je i cesta. I dok za nove kontejnere ima nade, tražimo novu lokaciju za udrugu. Istodobno, zajedno s udrugom Vis Vitalis, ulažemo napore kako bi Crikvenica dobila svoje sklonište – objašnjava volonterka i dodaje da se, osim maca u kontejnerima, brinu i o stotinjak mačaka na nekoliko staništa, a tu uključuje i ono na Krku. Obilaze ih dva puta dnevno i nose im hranu.

– Sa staništa uzimamo mačke kojima je potrebno liječenje, koje su u godinama, a nikad ne ostavljamo ni mačiće. Nemamo čuvalica, mačke znaju privremeno biti kod dvije volonterke, posebno mačići na socijalizaciji, a pomaže nam i jedna gospođa koja nije volonterka. Fotografije maca iz njezina doma uvijek privuku poglede jer ljudi još biraju očima, a ne srcem. Kad objavimo sive i žute mačiće, odmah imamo hotline, za jednu takvu imali smo 27 poziva u jedno prijepodne. Vapimo za volonterima, mlađim ljudima koji će sve ovo jednog dana nastaviti, jer mi sami nećemo još dugo moći. Treba nam pomoć za brigu o mačkama, za prikupljanje donacija, razgovore s građanima na našemu subotnjem štandu, za fotografiranje maca. Nismo svi za sve, mogu pisati prijave, projekte, sve je to pomoć – ističe N. Rosić. Njihove mace uglavnom se udomljuju u Primorsko-goranskoj županiji, za veće udaljenosti teško im je provjeriti udomitelje.

– Ne isključujemo nijednog udomitelja, ali nam je drago da dođu k nama i vide svoga budućeg člana obitelji. Tako su nam mace udomljene u Austriju i Njemačku, kod ljudi koji ovdje ljetuju, imaju kuće. Došli su k nama, upoznali mace i udomili ih – dodaje.

Giovanni Foto: Privatna arhiva

Među macama koje traže dom je i osmogodišnji Giovanni.

– Pronađen je u šumi prema Velebitu. Jako je umiljat i dobar, obožava se maziti, a slaže se sa svima macama. Najviše voli spavati na toplim dekicama. Kod nas je oko mjesec dana, no kako nemamo baš često udomitelje za starije mace, sigurno će sve još potrajati – opisuje mačka kojeg zovu i Veliki Glavonja.

Đurđa Foto: Privatna arhiva

Đurđa je u najboljoj dobi za udomljivanje.

– Cijelo leglo pronađeno je u Dramlju. I ona i njezina braća bili su jako plahi, uloženo je puno truda u njihovu socijalizaciju. Đurđa je mala pufasta maca okrugle glavice i jako mekane dlake. Jako se voli maziti. Do sada nije imala nijedan upit za udomljivanje – govori nam volonterka.

Uz brigu o mačkama članovi udruge bave se i podizanjem svijesti građana, na svom štandu promoviraju kastraciju, razgovaraju o udomljivanju, mačjim bolestima, skupljaju donacije. Svake godine imaju akciju "Pokloni božićnu pašteticu mačjem centru", a prikupljenim donacijama kupuju paštetice kojima na Božić počaste mace na staništima. Provode i projekt "Uhvati, steriliziraj, vrati", financira ga Grad Crikvenica, a sve se obavlja u Veterinarskoj stanici Crikvenica, koja je nositelj obveze nakon potpisivanja ugovora s azilom Društvo za zaštitu životinja Rijeka na Viškovu.

– Dajemo sve od sebe, pomoći ćemo svakoj životinji pa se tako kod nas nađu i galeb, golub i kos, nećemo okrenuti glavu od njih. Zahvalni smo Gradu na svemu, nadamo se da će prepoznati sve probleme, ali i napore koje ulažemo za dobrobit životinja. Na ovoj lokaciji, blizu ceste i naselja, nećemo se još dugo moći brinuti za životinje – ističe volonterka i dodaje: – A svoj rad nećemo moći nastaviti ni bez mladih volontera.