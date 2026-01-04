Naši Portali
VREMENSKA PROGNOZA

Nastavlja se hladno vrijeme: U Lici i Gorskom Kotaru snježni pokrivač viši od 15 cm, pokoja pahulja čeka i Jadran

VL
Autor
Večernji.hr
04.01.2026.
u 22:15

Hladnoća se nastavlja i u tjednu koji je pred nama, na nekim područjima čeka nas kiša, a ponegdje i snijeg

Snijeg, oblaci i pothlađena kiša obilježit će tjedan koji je pred nama. 'U ponedjeljak na istoku Hrvatske oblačno, povremeno sa snijegom, uz stvaranje novog snježnog pokrivača. U Srijemu može biti susnježice i kiše koja se smrzava na tlu. Puhat će ponegdje umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti između -2 i 1 °C', rekao je  Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT.

Podjednako hladno, oblačno i snježno bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će se stvoriti novi snježni pokrivač. Puhat će umjereni sjeveroistočnjak. Umjerenog sjeveroistočnog vjetra bit će i u Gorskoj Hrvatskoj, dok će na Jadranu puhati slaba i umjerena bura, koja podno Velebita može biti s olujnim udarima. neke dijelove na sjevernom Jadranu čeka kiša, a moguće su i susnježica, te snijeg nošen burom. Lika i Gorski kotar standardno mogu očekivati snijeg koji će mjestimice stvoriti pokrivač i viši od 15 cm. Temperatura zraka u gorju između -4 i 0 °C, a na sjevernom Jadranu od 2 do 8 °C.

'Podjednake vrijednosti i u unutrašnjosti Dalmacije, dok će na srednjem Jadranu biti većinom od 6 do 11 °C, na otocima i malo viša. Pritom oblačno s kišom, lokalno i većom količinom, uz moguću grmljavinu. Puhat će bura na sjeveru regije, a prema jugu jugo i južni vjetar', za HRT je rekao prognostičar.

I na krajnjem jugu Hrvatske očekuju se južni vjetar i jugo, mjestimice i jaki. Bit će oblačno u kombinaciji s kišom, a lokalno može doći do izraženijih pljuskova s grmljavinom, uz moguće obilnije oborine. Temperatura između 11 i 16 °C. 'Snijeg na kopnu i u utorak, ponegdje još i u srijedu, zatim u četvrtak uglavnom bez oborine, u mnogim krajevima uz razvedravanje. Dnevna temperatura uglavnom niža od 0 °C, a jutarnje vrijednosti osobito će niske biti u četvrtak', istaknuo je Krunoslav. Hladno vrijeme čeka i Jadran, najkasnije na krajnjem jugu. Bit će i kiše u utorak, na jugu i u srijedu. Na nekim područjima može pasti i snijeg, u utorak se očekuje na sjevernom Jadranu, a u srijedu u Dalmaciji. Očekuje se većinom bura, koja će ponegdje biti jaka i olujna, a u utorak jug čeka jugo. 
FOTO U Kopačkom ritu vlada prava zimska idila, snijeg stvorio čaroliju
Zagreb: Zimska idila na Zelengaju
1/33
