Na kući njemačkog povjerenika za borbu protiv antisemitizma podmetnut požar i iscrtan simbol Hamasa

Na posjedu povjerenika za borbu protiv antisemitizma savezne pokrajine Brandenburg podmetnut je požar i iscrtan crveni trokut, simbol Hamasa, javljaju njemački mediji u nedjelju. „Bilo kojim obliku ekstremizma u Brandenburgu nije mjesto. Nasilje protiv osoba i imovine je potpuno neprihvatljivo“, rekao je pokrajinski premijer Dietmar Woidke. Dodao je kako policija vodi intenzivnu istragu kako bi se pronašli počinitelji.

Na pomoćni objekt na posjedu Andreasa Buettnera (stranka Ljevica) u gradiću Templinu, sjeverno od Berlina, u noći na nedjelju izvršen je napad zapaljivim sredstvima. Političar i njegova obitelj su se u tom trenutku nalazili u kući. Prema informacijama iz službi sigurnosti, na objektu su počinitelji iscrtali crveni trokut, simbol palestinske terorističke organizacije Hamasa. „Ovaj napad me neće smesti u obavljanju moje dužnosti“, rekao je Buettner.

Od napada Hamasa na Izrael u listopadu 2023. i rata u Gazi koji je uslijedio, u Berlinu je dolazilo do nasilnih prosvjeda na kojima se glorificirao Hamas i pozivalo na uništenje Izraela. Stranka Ljevica se tijekom tih prosvjeda profilirala kao simpatizer propalestinskog pokreta i kao jedan od najvećih kritičara postupaka izraelske vlade. Od početka rata u Gazi, broj kaznenih djela s antisemitskom pozadinom u Njemačkoj se udvostručio.