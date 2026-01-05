Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 13
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
TRAŽE SE POČINITELJI

Na kući njemačkog povjerenika za borbu protiv antisemitizma podmetnut požar i iscrtan simbol Hamasa

REUTERS
VL
Autor
Nenad Kreizer/Hina
05.01.2026.
u 04:00

Na pomoćni objekt na posjedu Andreasa Buettnera (stranka Ljevica) u gradiću Templinu, sjeverno od Berlina, u noći na nedjelju izvršen je napad zapaljivim sredstvima

Na posjedu povjerenika za borbu protiv antisemitizma savezne pokrajine Brandenburg podmetnut je požar i iscrtan crveni trokut, simbol Hamasa, javljaju njemački mediji u nedjelju. „Bilo kojim obliku ekstremizma u Brandenburgu nije mjesto. Nasilje protiv osoba i imovine je potpuno neprihvatljivo“, rekao je pokrajinski premijer Dietmar Woidke. Dodao je kako policija vodi intenzivnu istragu kako bi se pronašli počinitelji.

Na pomoćni objekt na posjedu Andreasa Buettnera (stranka Ljevica) u gradiću Templinu, sjeverno od Berlina, u noći na nedjelju izvršen je napad zapaljivim sredstvima. Političar i njegova obitelj su se u tom trenutku nalazili u kući. Prema informacijama iz službi sigurnosti, na objektu su počinitelji iscrtali crveni trokut, simbol palestinske terorističke organizacije Hamasa. „Ovaj napad me neće smesti u obavljanju moje dužnosti“, rekao je Buettner.

Od napada Hamasa na Izrael u listopadu 2023. i rata u Gazi koji je uslijedio, u Berlinu je dolazilo do nasilnih prosvjeda na kojima se glorificirao Hamas i pozivalo na uništenje Izraela. Stranka Ljevica se tijekom tih prosvjeda profilirala kao simpatizer propalestinskog pokreta i kao jedan od najvećih kritičara postupaka izraelske vlade. Od početka rata u Gazi, broj kaznenih djela s antisemitskom pozadinom u Njemačkoj se udvostručio. 
Eksplozije odjekuju Venezuelom. Trump naredio napad? Čuju se sirene, zrakoplovi nadlijeću, ljudi su u panici
Ključne riječi
Hamas požar Andreas Buettner

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!