Macu spašenu s drveta volonteri spašavali i iz skloništa

Kad u Pazinu vidite životinju u nevolji, zovete vatrogasce. Oni se uvijek odazovu, bez razmišljanja reći će svi koji su bilo kada zatrebali njihovu pomoć.

Kako bi spasili mače iz ove priče, koje nije znalo sići s drveta, vatrogasci su se i sami morali na njega popeti. Macu su smjestili na sigurno, a prema nalogu komunalnog redara Pazina već sljedećeg dana preuzela ju je Veterinarska ambulanta Pula s kojom Grad ima potpisan ogovor o zbrinjavanju napuštenih životnja. Kako su volonteri ubrzo saznali da mače ne izlazi iz malenog transportera, jer u skloništu nema odgovarajućeg smještaja za mačke, pokrenuli su još jednu akciju spašavanja.

– Doznali smo da nemaju gdje s macom i da ne može živjeti u transporteru. Veterinari su nam rekli da će je eutanazirati ako se ne udomi za dva, tri dana – priča nam volonterka koja je i sama vodila jedan od tih razgovora.

Macu su već sljedećeg dana uzeli iz skloništa i pronašli joj privremeni smještaj. O svemu što se dogodilo udruge za zaštitu životinja iz Pazina i Poreča obavijestile su i nadležnu veterinarsku inspekciju, kao i grad Pazin.

U Gradu smo pokušali doznati kakav je ugovor potpisan s Veterinarskom ambulantom Pula, uključuje li i zbrinjavanje mačaka te koliko za to Grad plaća? Upitali smo ih i hoće li ugovor raskinuti ako se nije poštivao, jer životinju su umjesto skloništa zbrinuli volonteri, te namjeravaju li graditi svoj azil?

U odgovoru iz grada Pazina objašnjavaju kako je s Pulom potpisan ugovor za 2018., a uključuje hvatanje pasa i mačaka te brigu o njima u skloništu do udomljenja. O svemu sklonište mora voditi evidenciju i podnijeti izvješće, a godišnje to košta 20.000 kuna (bez PDV-a). Kako do sada u dugogodišnjoj suradnji nije bilo nikakvih primjedbi, kažu da Grad nema opravdani razlog zbog kojeg bi raskinuo ugovor. Ističu kako osim Pule još jedino Veterinarska stanica u Poreču te sklonište u Rovinju zadovoljavaju zakonske uvjete.

– Nerealno je i ekonomski neodrživo predviđati gradnju skloništa na području svake od jedinica lokalne samouprave. Jedna od potencijalnih lokacija za gradnju skloništa je na području Pazina, a Grad je već poduzeo radnje na uređenju imovinsko-pravnih odnosa – kaže Zoran Sloković, predstojnik Ureda Grada. Dodaje i da će se do dogradnje ili izgradnje novih skloništa Grad nastaviti skrbiti o napuštenim i izgubljenim životinjama u skladu sa zakonskim obvezama.

Foto: Privatni album

Kako je moguće da registrirano sklonište eutanaziju životinje navodi kao rješenje nedostatka prostora u kojem bi zbrinuli mačku te hoće li veterinar koji je najavio eutanaziju snositi i sankcije zbog toga, jer eutanazija životinja je i zakonom zabranjena, pitali smo Veterinarsku ambulantu Pula.

– Mačić koji je 10. svibnja iz Pazina preko higijeničarske službe doveden u veterinarsku ambulantu istog je dana pregledan i tretiran protiv nametnika. Bio je na promatranju u prostorima veterinarske ambulante, a voditelj skloništa zaprimio je isti dan poziv gospođe koja je već sutradan željela udomiti mačića. No, uslijed brojnih negodnih poziva navodnih volontera 11. svibnja došlo je do nesporazuma u komunikaciji između njih i doktora koji je tada bio u smjeni u ambulanti. Oko spornog slučaja vodi se inspekcijski nadzor Županijske veterinarske inspekcije i zabranjeno je davanje daljnih informacija – odgovorio nam je Tedi Radolovic, dr. med. vet.

I dok volonteri tvrde da nije riječ o nikakvom nesporazumu, jasno im je rečeno da mače ne može biti u skloništu jer nemaju za njega prostor i da će ga eutanazirati ako se brzo ne udomi, i sami čekaju razgovor s nadležnom veterinarskom inspekcijom. Jednom je već određen i termin, ali je sastanak ipak odgođen. A odgovore inspekcije čekamo i mi, na upite poslane 14. svibnja iz Ministarstva poljoprivrede još nisu odgovorili.