Na mačkama nije bilo vidljivih tragova mučenja, zbrinuo ih je higijenski servis

Ne zanima ih što je uzrok smrti mačaka

Iz Ministarstva poljoprivrede na jednom od razgovora o Zakonu o zaštiti životinja, i o tome kako on zapravo ne štiti životinje, rekli su nam da je na prvom mjestu čovjek, odnosno da Zakon štiti životinje kako bi zaštitio čovjeka. Tko je u ovom slučaju propustio zaštititi čovjeka? Veterinarski inspektor koji je bio u nadzoru zaključio je da mačke nisu neuhranjene ni dehidrirane, ali je na njima uočio osušenu krv. Zašto su mačke bile krvave nije razjašnjeno, na licu mjesta to nije bilo ni moguće. Ali nije to napravljeno ni kasnije, jer tijela je preuzeo higijenski servis, kaže policija. Ako im ništa nije bilo sumnjivo, kako tvrdi policija, na osnovu čega su onda podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja temeljem čl. 205 st. 1 (ubijanje ili mučenje životinje)?

Zagrepčanka koja je prva ugledala mačke u kontejneru kaže da je uz njih bio i pijesak, kanile i medicinska pomagala. Ne zna se ima li sve to veze s mačkama, a ni s osobom ili osobama koje su ih u kontejner bacile. S obzirom na to da na tijelima mačaka ništa nije bilo sumnjivo, teško da je bilo što od navedenog razmatrano ili izuzeto iz kontejnera. Policija kaže da istragu nastavlja u smjeru potrage za osobama koje su lešine bacile u kontejner. Ako je sve što je Zagrepčanka vidjela imalo veze s mrtvim mačkama, ipak je završilo na odlagalištu otpada. Izloženo pticama i drugim životinjama koje ga obilaze. Nikoga nije zanimalo kako su i zbog čega životinje skončale, a trebalo je. Barem zbog zdravlja ljudi, kažu da je ionako to zadatak Zakona o zaštiti životinja. I posebno u svjetlu činjenice da je jedna od mačaka stigla iz zemlje koja nije članica EU. Kod koga je živjela, je li možda bila zaražena, je li zarazila druge mačke, još nekoga, pitanja su na koja teško da će biti odgovora. I još nešto, koliko je zapravo mačaka bilo – policija govori o četiri, a veterinarska inspekcija o tri.