Policija traži pomoć: Lara (12) i Antonio (15) nestali su na Staru godinu u Kaštel Lukšiću

Policija je pozvala građane za pomoć u potrazi za 12-godišnjom Larom Burić i 15-godišnjim Antoniom Benatom koji su nestali na Staru godinu u Kaštel Lukšiću. Lara Burić, rođena 2013. godine, visoka je oko 158 centimetara, smeđe kose i zelenih očiju s ovalnim licem. U trenutku nestanka nosila je crne tajice, tamnu majicu, crnu jaknu s cirkonima i tenisice.

Antonio Benat rođen je 2010. godine, visok je oko 165 centimetara, kestenjaste kose i smeđih očiju. Bio je odjeven u crnu trenirku, crnu jaknu i tenisice. U oba slučaja kao mjesto nestanka navodi se Kaštel Lukšić.

Građane čije bi informacije mogle pomoći u pronalasku djevojčice i dječaka policija je putem internetske stranice Nacionalne evidencije nestalih osoba pozvala da se jave najbližoj policijskoj postaji, nazovu broj 192 ili dostave podatke putem e-maila na nestali@nestali.hr.