Firul je bio neočekivano otkriće na odmoru, zbog toga je poseban mačak

Dolazak na plažu Firule spasio je jednom splitskom mačku život. Pokušavali su to neki već i prije, ali mačak se nije dao. Tog sunčanog ljetnog dana se predomislio, odustao je od skrivanja i bježanja. Mačak koji je dobio ime Firul spašen je u zadnji tren i više nije obični ulični mačak koji preživljava i ovisi o dobroti onih koji mu daju hranu. Firul je sada voljeni kućni ljubimac i ne živi u Splitu. A sve je počelo još prošlog ljeta.

– Prošle godine u kolovozu prijateljica i ja bile smo na odmoru u Splitu. Bilo je lijepo, sunčano poslijepodne, namjeravale smo posjetiti plažu Ovčice. Preporučio nam je to domaćin apartmana koji smo ondje unajmili, koliko se sjećam. Ali Nataliji se nije baš svidjela pa smo malo provjeravale i odlučile otići na Firule. Tu smo naišle na vrlo mršavog, pothranjenog i prljavog mačka. Bio je prilično prijateljski raspoložen, uspjela sam ga malo i pomaziti. Natalia se jako zabrinula, plakala je i počela tražiti obližnje veterinarske ambulante, skloništa i udomitelje, nije bila raspoložena ni za kupanje. Pokušavala sam i ja pomoći u potrazi za ljudima koji bi se mogli brinuti za mačka. Tražila sam ga po plaži, sva sreća ponovno smo ga srele kad smo se spremale u razgledavanje. Natalia ga je zamotala u ručnik i otišle smo u veterinarsku ambulantu u blizini. Veterinarka mu je izvadila nešto iz grla, vjerojatno kost, to je bio razlog zašto nije jeo posljednjih dana, testirala ga je na panleukopeniju i dala mu glukozu intravenozno. Dale smo mu ime Firul – govori nam Poljakinja Monia Góralik, danas ponosna Firulova vlasnica. U veterinarskoj ambulanti dobile su telefonski broj volonterke udruge Sehaliah koja je već čula za Firula, pobjegao je ljudima koji su ga htjeli odvesti na liječenje. Lucija je, kaže Monia, organizirala smještaj u stacionaru, pomogla u prikupljanju troškova za Firulovo liječenje i tražila za njega privremene smještaje.

– Testirali su ga i na druge bolesti, a ostao je na liječenju četiri mjeseca. Tijekom boravka utvrdili su da je zaražen FIV-om i FIP-om, srećom izliječen je, a javili su se i prvi napadaji. Premješten je u prvi udomiteljski dom kad se dovoljno oporavio – prisjeća se Monia. Dodaje da je Natalia nakon razgovora s volonterkom Lucijom i sama počela prikupljati novac za njegovo liječenje, a informaciju o prikupljanju sredstava podijelile su na Twitteru i Facebooku i prilično brzo uspjele su prikupiti cijeli iznos.

Firul je bio neočekivano otkriće na odmoru, zbog toga je poseban mačak Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Firul je meni jako poseban mico jer su me ljudi pljuvali da je "preskup"i da ga uspavam jer se neće izvući. Prvu operaciju platila je Firulova udomiteljica i zbog toga su ona i njezina prijateljica morale skratiti ljetovanje u Splitu. Ali nisu zaboravile Firula. U Poljsku je otišao zahvaljujući ljudima koji su ga čuvali – ističe volonterka. Zahvaljujući svima koji su pomogli, Firul je danas u svom domu, u Krakow je stigao prije dva mjeseca.

– Bio je jako znatiželjan kad je nakon dugog putovanja iz Splita stigao u novi dom i izišao iz transportera. Mirno je razgledavao naš stan, a već drugi dan počeo je pokazivati ​​svoj mekani, zdepasti trbuščić i svidjela mu se nova igračka. Bio je to odličan znak da se ovdje osjeća sigurno i ugodno – ističe Monia. Trenutno je jedini kućni ljubimac jer za još jednog mačka nema uvjeta. No, kaže, kad bi mogla i opet bi to bila 'neudomljiva' mačka, s invaliditetom ili starija.

– I takozvane 'standardne' mačke, smeđe-sive tigraste mačke, poput našeg malog dečka, također su zanemarene iako su stvarno nevjerojatne i prekrasne. Ono što je Firula učinilo posebnim mačkom za mene je činjenica da smo ga pronašli tijekom našeg odmora, u trenutku koji je bio prilično neočekivan – objašnjava udomiteljica i dodaje da se uvijek htjela brinuti o mačku s posebnim potrebama. A Firul je upravo takav mačak jer ima epilepsiju. Zahvalna je svima koji su sudjelovali u spašavanju, veterinarima iz klinika Raunig i Pilić, Luciji iz Udruge Sehaliah i dobrom ljudima koji su mu pružili smještaj, Ani, Dijani i Ivi. Bez njih ona sada ne bi bila s Firulom. A splitski ulični mačak prvi put blagdane provodi u svojoj obitelji i otkriva čari okićenog bora.



