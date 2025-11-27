Čudesni Dule: hrvatski ovčar osvojio srca regije i društvene mreže

Za četveromjesečno štene nazvano Dule kažu da u njemu živi duh direwolfa – snažnog i inteligentnog vuka iz popularne serije "Igra prijestolja". Ovaj hrvatski ovčar, poznat i pod imenom Ghost, velika je internetska zvijezda, a njegov vlasnik Hrvoje Mužević, kinolog i veterinarski tehničar iz Slavonskog Broda, svakodnevno dijeli snimke njegova odrastanja. Neki od videa imaju gotovo pola milijuna pregleda, a Dule je svojim simpatičnim doživljajima razgalio srca ljudi u Hrvatskoj, ali i šire.

Priča o Duletu počela je nesretno. Hrvoje je 23. srpnja dobio poziv iz Gornje Bebrine, sela u kojem radi, da se kuja koja je upravo okotila mladunčad teško razboljela. Štenad je ostala bez majke, hladna i neuhranjena. Hrvoje ih je uzeo pod svoje, a supruga ga je, videći tri mala hrvatska ovčara u kući, samo opomenula citatom Neda Starka: "Sam ćeš ih dresirati, hraniti i, ako uginu, pokopati." Štenci su po uzoru na seriju dobili imena Nymeria, Lady i Ghost, no nažalost, ženkice nisu preživjele. Ghost je opstao i postao Dule, mali duh velika srca, kako ga Hrvoje odmilja zove.

– Hrvatski ovčari imaju poseban karakter. Kako kažu japanski samuraji, a tako ih opisuju i njihovi japanski obožavatelji: Kreću se hitro poput vjetra, tihi su poput šume, napadaju žestoko poput vatre, a nepobjedivi su poput planine. Dule to svakodnevno demonstrira – kaže Hrvoje.

Od prvog trenutka Hrvoje je odlučio dijeliti Duletove dogodovštine s javnošću. Njihov prvi hit video nastao je dok je Hrvoje čistio gliste – Dule je lajući i nadglasavajući ga izazvao smijeh tisuća ljudi. Od tada su njihove zajedničke izvedbe, od lajavih pjesama u duetu do susreta s ljudima i drugim životinjama, postale pravi fenomen.

Duletova popularnost ne poznaje granice. Ljudi mu se javljaju iz Hrvatske, BiH, Srbije, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, pa čak i Francuske. Hrvoje danas na Facebooku ima 20.000 pratitelja, a brojni komentari ističu koliko im Dule uljepšava dan.

– Jedan poznati uzgajivač rekao je da Dule pokazuje kako nešto obično može biti neobično – prisjeća se Hrvoje.

– Smiješno im je kada ga ukorim jer ganja ljude na biciklu, a on "odgovara" – ja nemam bicikl – govori nam uz smijeh. Video u kojem to demonstrira dosegnuo je čak 549 tisuća pregleda.

Dule nije samo internetska senzacija – on je i pravi prijatelj i motivacija. Hrvoje ističe da mu je pas pomogao da se još više poveže s ljudima pa čak i da im pomogne u pronalasku i udomljavanju drugih hrvatskih ovčara.

– Osobno sam posredovao u udomljenju desetak pasa. Zahvaljujući Duletu, mnogi su se ljudi odlučili za autohtonu pasminu i pokazali koliko ljubav prema psu može promijeniti život – kaže Hrvoje.

Priče o Duletu inspiriraju i Hrvojev osobni put. Nakon što je preživio moždani udar, krenuo je u teretanu, izgubio 90 kilograma i ponovno pronašao životnu snagu.

– Dule je poput mene – borac. To ljudima daje volju i nadu. Jedan od pratitelja rekao mi je da priče o Duletu daju volju za život, a drugi da je Dule nada za sve ljude dobra srca. Za običan svijet dovoljan je jedan mali Dule da budu sretni – ističe. Njegova energija i razigranost često unesu veselje i u svakodnevicu drugih ljudi. Hrvoje se prisjeća kako je Dule svojim nestašlucima razveselio susjede, prolaznike i prijatelje pa čak i sudionike lokalnih događanja, na kojima ga svi odmah prepoznaju i žele pozdraviti.

Iako su mnogi izrazili želju da ga kupe, Hrvoje ne namjerava prodavati svog malog heroja.

– Ne smijem to učiniti, ubili bi me, ha-ha – kaže kroz smijeh.

Hrvatski ovčar Dule, pas s duhom direwolfa i srcem većim od svoje veličine, pokazuje kako jedan mali pas može ujediniti ljude, razveseliti regiju i postati simbol prijateljstva, odanosti i radosti.