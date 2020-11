Je li pronađena kuća u kojoj je Isus odrastao s Marijom i Josipom?

Ken Dark, profesor arheologije i povijesti na Sveučilištu u Readingu, tvrdi kako je ustanovio gdje bi se mogla nalaziti kuća u kojoj je Isus iz Nazareta odrastao s Marijom i Josipom. Ta lokacija nije otkrivena sada, za nju se zna još od 19. stoljeća, a ruševine kuće nalaze se odmah ispod samostana sestara Nazarećanki.

Četrnaest godina istraživanja

Taj se samostan pak nalazi odmah preko puta Bazilike Navještenja, a izgrađen je 1857. godine iz zahvalnosti mještana prema sestrama koje su pomagale gradu. Tvrdnja kako se doista radi o Josipovoj kući u kojoj je odrastao Isus odbačena je 30-ih godina prošlog stoljeća, a svi kasniji pokušaji da se ona ipak potvrdi kao autentična bili su bezuspješni. Profesor Dark četrnaest godina istraživao je ruševine u Nazaretu te sada tvrdi kako ima prilično čvrste dokaze da se radi upravo o toj kući. Da je tome doista tako, vjeruje se od najmanje 380. godine, no znanstvena potvrda uvijek je izostajala. Upravo je značenje te građevine razlog što su ponad nje građene crkve, pa i samostan, no s vremenom su je te građevine i potisnule iz vida, pa tako i iz povijesti.

Kuća je napravljena od cigle i žbuke, djelomično uklesana u vapnenačke obronke, a vjerojatno je djelo samog Josipa, Isusova oca. Otkopana je 1880-ih godina te su sestre iz samostana iznad nje nastavile s istraživanjima sve do 1930-ih godina tražeći dokaz da je to upravo Isusova kuća. On, međutim, nije pronađen. Ni drugo istraživanje jednog jezuitskog svećenika koje je trajalo od 1936. pa do 1964. također nije dalo rezultate, a ovo najnovije istraživanje profesor Dark započeo je 2006. godine. Analize su pokazale kako se doista radi o građevini napravljenoj u 1. stoljeću, a za Josipa se u Novom zavjetu navodi kako je znao i graditi. Kuća je imala dvorište, spavaću sobu, smočnicu i terasu.

– Pet godina intenzivnog istraživanja donijelo je nova saznanja o kući iz 1. stoljeća te o crkvama iz 4. i 5. stoljeća iznad nje. Postalo je jasno da je onaj tko je gradio ovu kuću vrlo dobro poznavao obradu kamena. I to je u skladu s onim što bismo očekivali od nekoga poput Josipa za kojeg se često koristi naziv tekton, što se prevodi kao stolar ili tesar, no točniji bi prijevod bio graditelj – rekao je profesor Dark. On je pronašao i nove dijelove kuće, jednu veliku i jednu manju sobu na katu povezanom isklesanim stubištem. Ono što je posebno zainteresiralo britanskog arheologa jesu crkve izgrađene iznad kuće. Jedna je iz 4., a druga, veća, iz 5. stoljeća. Napravljene su tako da štite kuću iz 1. stoljeća. Po svemu se čini kako je ta građevina bila mjesto posebnog štovanja, a ako je nešto posebno štovano u Nazaretu, teško je sjetiti se nečega drugog osim mjesta izravno povezanog s Isusom. Samo je još jedno slično mjesto, a to je navodna kuća svetog Petra u Kafarnaumu pa je i po tome očito da se u Nazaretu radi o posebnom mjestu.

Istraživano i 1964. godine

– Po čemu bi graditelji tih crkvi znali da se radi o takvom mjestu ako nije postajala neka tradicija vezana za njega? Naravno, ništa od ovoga ne dokazuje kako je kuća iz 1. stoljeća doista ona u kojoj je Isus odrastao, ali ove nove spoznaje znatno doprinose tvrdnji da bi tako moglo biti – rekao je britanski arheolog.

Za razliku od jezuitskog svećenika Henrija Senèsa koji je istraživao lokaciju do 1964. godine, ali nije o tome objavio ni znanstveni članak ni knjigu, prof. Ken Dark objavio je knjigu pod naslovom “The Sisters of Nazareth convent: A Roman-period, Byzantine and Crusader site in central Nazareth”, odnosno “Samostan sestara Nazarećanki: Lokacija iz rimskog, bizantskog i križarskog perioda u središnjem Nazaretu”.