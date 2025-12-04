Večeras pogledajte u nebo, bit će zadnji takav fenomen ove godine: Evo kakvi nas nebeski spektakli čekaju u 2026.

U četvrtak (4.12.) će biti vidljiv posljednji „supermjesec" u 2025. godini. Ovakvi događaji nastaju kada se puni mjesec nađe u točci najbližoj Zemlji – u perigeju – i izgleda veći i svjetliji nego inače. Mjesec će 4. prosinca biti 27.300 km bliže Zemlji nego inače.

Mjesečeva iluzija

Za većinu ljudi razlika neće biti vidljiva. Ukoliko nebo bude bez oblaka, Mjesec će vjerojatno izgledati prilično velik dok izlazi iznad horizonta, zbog tzv. 'Mjesečeve iluzije'. To je fenomen za koji ne postoji znanstveno objašnjenje - onda se ljudima objekti blizu horizonta čine većima. Ono što znanost objašnjava je žuti sjaj Mjeseca dok izlazi. Razlog tomu je što svijetlo koje reflektira Mjesec mora prijeći duži put do naših očiju. Dulji put kojim svjetlost stiže do naših očiju znači da će se kratke, plave valne duljine raspršiti i ostati u atmosferi, dok će crveni zraci ući u Zemljinu sjenu i osvijetliti Mjesec.

Opisna imena

Puni mjeseci ponekad imaju opisna imena, ovisno o tome u koje doba godine se pojavljuju. Uglavnom se baziraju na sjevernoameričkim tradicijama – domorodačkim i kolonijalnim – koje su se u nekim slučajevima proširile globalno, iako se mnoga mjesta ove faze lunarnog ciklusa još uvijek jednostavno nazivaju punim mjesecom, piše Deutsche Welle .

12 punih mjeseca:

Siječanj: Vučji Mjesec

Veljača: Snježni Mjesec

Ožujak: Mjesec crva

Travanj: Ružičasti Mjesec

Svibanj: Mjesec sadnje

Lipanj: Mjesec jagoda

Srpanj: Mjesec jelena

Kolovoz: Mjesec jesetre

Rujan: Mjesec žetve

Listopad: Lovački Mjesec

Studeni: Dabrov Mjesec

Prosinac: Hladni Mjesec

Kada je slijedeći supermjesec?

U nadolazećoj 2026. godini se očekuju tri supermjeseca, a prvi će se pojaviti u početkom nove godine. Prvo će biti Vučji Mjesec 3. siječnja, zatim Dabrov Mjesec 24. studenoga i na kraju, 24. prosinca Hladni Mjesec.

Ne propustiti Geminide i Urside

Iako će supermjesec kratko trajati, biti će još toga u čemu će promatrači zvjezdanog neba uživati u danima prije Nove godine. To će uključiti meteorske kiše Geminida i Ursida. Geminidi će se pojaviti blizu zviježđa Blizanci od 4. do 20. prosinca. Vrhunac se očekuje 14. prosinca s do 120 vidljivih meteora po satu. Ursidi zrače blizu zviježđa Ursa Minor Beta u zviježđu Ursa Minor, poznatom i kao "Mali medvjed". Pojavljivat će se od otprilike od 17. do 26. prosinca, ali s vidljivošću od samo desetak njih svakog sata.

Godišnje kiše meteora vidljive u 2026.

U 2026. će ponovno biti mnogo toga za vidjeti na nebu. To će uključiti i još oko desetak meteorskih kiša.

Kvadrantidi, vidljivi 28. prosinca 2025.-12. siječnja, s vrhuncem 4. siječnja blizu zviježđa Boötes

Liridi, vidljivi 16.-25. travnja, s vrhuncem 22. travnja, blizu zviježđa Lyra

Eta Akvaridi, vidljivi 19.-28. svibnja, s vrhuncem 6. svibnja, blizu zvijezde Eta Vodenjak u zviježđu Vodenjaka

Delta Akvaridi, vidljivi 12. lipnja do 23. kolovoza, s vrhuncem 30. srpnja, blizu zvijezde Delta Vodenjak

Perzeidi, vidljivi 17. srpnja do 24. kolovoza, s vrhuncem 13. kolovoza, blizu zviježđa Perzej

Drakonidi, vidljivi 6.-10. listopada, s vrhuncem 9. listopada, blizu zviježđa Zmaja

Orionidi, vidljivi 2. listopada do 7. studenoga, s vrhuncem 21. listopada, blizu konstelacije Orion

Tauridi, vidljivi 10. rujna do 20. studenoga u južnoj hemisferi, 20. listopada do 10. prosinca u sjevernoj hemisferi, blizu zviježđa Bika

Leonidi, vidljivi 6.-30. studenoga, s vrhuncem 18. studenoga, blizu zviježđa Lava

Geminidi, vidljivi 4.-20. prosinca, s vrhuncem 14. prosinca, blizu zviježđa Blizanci

Ursidi, vidljivi 17.-26. prosinca, s vrhuncem 22. prosinca, blizu zviježđa Mali medvjed

Pomrčine Sunca u 2026.

Bit će dvije pomrčine Sunca u 2026. Prstenasta sunčeva pomrčina bit će 17. veljače. Istraživači na Antarktici će imati dobar pogled, ali ne i mnogi drugi. Oni u Patagoniji na području Čilea i Argentine (južno od El Calafate), Južnoafričke Republike, Lesota, Esvatinija, Zimbabvea, Mozambika, Madagaskara i južnih regija Namibije, Botsvane, Zambije, Malavija i Tanzanije vidjet će samo djelomičnu pomrčinu