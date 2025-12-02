Naši Portali
Nagrada Tietgen 2025

Hrvatska znanstvenica Sonja Perković osvojila prestižnu dansku Tietgenovu nagradu i zlatnu medalju

Sveučilište Aarhus
Autori: Zoran Vitas, vecernji.hr
02.12.2025.
u 18:57

Nagrada u iznosu od 500.000 DKK što je oko 67.000 EUR, dodjeljuje se za izniman doprinos znanosti, suradnji s poduzećima i društvu

Hrvatska znanstvenica dr. Sonja Perković, izvanredna profesorica na Aarhus University u Danskoj, dobitnica je ovogodišnje Tietgenove nagrade i zlatne medalje, jednog od najuglednijih danskih priznanja za mlade istraživače u društvenim i humanističkim znanostima. Nagrada u iznosu od 500.000 DKK što je oko 67.000 EUR, dodjeljuje se za izniman doprinos znanosti, suradnji s poduzećima i društvu.

Sonja Perković provela je istraživanje koje ne samo da ima akademsku težinu, već ima i konkretno značenje za tvrtke i potrošače. Ona pokazuje kako se znanje može prevesti u rješenja koja čine praktičnu razliku, kaže Jakob Roland Munch, predsjednik odbora za nagrade DSEB-a.

Perković će sredstva iskoristiti za pokretanje novog istraživanja o tome kako dizajn digitalnih platformi – poput upotrebe boja, redoslijeda opcija, isticanja „najboljih ponuda” ili notifikacija – utječe na vizualnu pozornost korisnika i navodi ih da provedu više vremena i novca nego što su planirali. Manipulativni digitalni dizajn potrošače u EU svake godine stoji najmanje 7,9 milijardi eura, što temu čini iznimno relevantnom u trenutku kada Europska unija priprema novi Digital Fairness Act.

- Manipulativni digitalni dizajn godišnje potrošačima u EU stvara najmanje 7,9 milijardi eura štete. Ako želimo pravednije tržište, moramo razumjeti kako pozornost funkcionira i kako je moguće zaštititi korisnike bez narušavanja konkurencije, kaže naša znanstvenica.

Perković smatra da bi ovo istraživanje moglo pomoći regulatorima i nadležnim institucijama da bolje razumiju mehanizme manipulativnog dizajna i pridonijeti stvaranju digitalnih okruženja koja štite korisnike, a istovremeno čuvaju zdravo tržišno natjecanje.

- Mali detalji u sučelju – boje, pozicije tipki, način prikaza ‘najbolje ponude’ – mogu snažno usmjeriti našu pozornost. Želim otkriti kada to korisnicima pomaže, a kada ih vodi prema izborima koje kasnije žale, kaže dr. Perković.

Sonja Perković rodom je iz Hrvatske, a već godinama živi i radi u Danskoj, gdje je prepoznata kao jedna od najperspektivnijih mladih znanstvenica u području ponašanja potrošača. Njezini radovi objavljeni su u vodećim međunarodnim časopisima, a aktivno surađuje s regulatornim tijelima i organizacijama za zaštitu potrošača.

- Ova nagrada za mene je veliko priznanje i podrška u trenutku kada digitalni svijet postaje sve kompleksniji. Nadam se da će moje istraživanje doprinijeti pametnijem oblikovanju digitalnih platformi i boljoj zaštiti potrošača, završava dr. Sonja Perković.

