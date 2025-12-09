Znanstvenici razbijaju mitove: bezdimni nikotinski proizvodi nisu ono što javnost misli

Ovogodišnji se E-Cigarette Summit održao u trenutku dok Zakon o duhanu i e-cigaretama prolazi kroz Dom lordova, i predlaže novu regulative o proizvodnji te distribuciji duhanskih proizvoda i e-cigareta. Od prvog Summita, održanog 2013. godine, kada su e-cigarete tek bile u povojima, tržište, ali i konzumacija nikotinskih proizvoda u Ujedinjenom Kraljevstvu i drugim zemljama znatno su se promijenili. Ipak, pitanje je danas isto kao i prošlo desetljeće: kako se e-cigarete, a u novije vrijeme i drugi nikotinski proizvodi, uklapaju u ostvarenje cilja kao što je svijet bez duhanskog dima.

Zbog svih izazova, koje donosi ovakav globalni cilj, u Londonu, na Royal College of Physicians, okupilo se više od 550 međunarodnih delegata, među kojima su bili znanstvenici, zdravstveni stručnjaci, regulatorna tijela, predstavnici udruga i donositelji politika. Summit je, kao i svake godine, ponudio prostor za uvaženu, konstruktivnu raspravu o regulaciji nikotinskih proizvoda, javnozdravstvenim dokazima i budućoj strategiji borbe protiv pušenja. Iako je mjesto događanja bilo Ujedinjeno Kraljevstvo, rasprave nisu bile usmjerene samo na britanski kontekst: mnogi su paneli promatrali EU, Kanadu, SAD, Australiju i Novi Zeland, regije koje posljednjih godina prolaze kroz vlastite regulatorne turbulencije i traže odgovor na iste izazove.

O javnosti možda najzanimljivijim temama, kao što su zablude o bezdimnim nikotinskim proizvodima, u svojim izlaganjima progovorili su Hayden McRobbie, profesor javnog zdravlja na Queen Mary University of London, i norveški istraživač dr. Karl E. Lund, koji je tijekom svoje karijere bio uključen u čak nekoliko sudskih sporova koji su se vodili protiv duhanske industrije.

Transparentnost prije svega

Prof. McRobbie u svome predavanju otkriva kako se percepcija rizika oko vapinga opasno udaljava od znanstvenih dokaza. Podaci pokazuju da sve veći broj ljudi vjeruje da su e-cigarete jednako ili čak više štetne od pušenja, a taj je trend najizraženiji među skupinama s najvišim stopama pušenja.

„Ako ljudi vjeruju da je vaping jednako ili više štetan od pušenja, manja je vjerojatnost da će prijeći na vaping“, istaknuo je, upozorivši da dezinformacije potkopavaju strategije smanjenja štete od pušenja. Posebno zabrinjava, kako ističe McRobbie, pad povjerenja u zdravstvene stručnjake. Naime, prema njegovim riječima, istraživanja pokazuju da jedan od osam građana više vjeruje duhanskoj industriji nego liječnicima. McRobbie je zaključio kako je nužno „jasno komunicirati ono što znamo, ali jednako iskreno govoriti o onome što još ne znamo“ te tako izbjeći moralizaciju koja guši racionalnu javnu raspravu.

Foto: Shutterstock

S druge strane, norveški istraživač dr. Karl E. Lund u svom je predavanju naglasio povijesni obrazac koji se ponavlja više od stoljeća: nikakve zabrane, kazne ni regulatorna ograničenja, bilo tjelesna, ekonomska ili društvena, nisu uspjeli ukloniti potražnju za nikotinom. Pozivajući se na poznatu izjavu Michaela Russella iz 1971. godine: „Nijedan nikotinski proizvod nikada nije nestao s tržišta, a da ga nije zamijenio drugi“, Lund je istaknuo da se kroz povijest ne mijenja potreba za nikotinom, nego samo oblik njegove konzumacije.

Povijest norveškog tržišta, koje je ciklično prelazilo s duhana za žvakanje na lulu, potom na duhan za motanje, cigarete, snus i danas nikotinske vrećice, prema njegovim riječima, pokazuje da prohibicija zapravo ne funkcionira: umjesto smanjenja, samo preusmjerava potrošače na nove proizvode. Upravo zato, smatra Lund, regulacija nikotinskih proizvoda mora se temeljiti na stvarnoj razini rizika, a ne na ideji da je moguće potpuno eliminirati upotrebu nikotina iz društva jer povijest dokazuje suprotno.

Zajednička poruka obojice znanstvenika bila je jasna: tržište nikotina kreće se brže nego ikad, a percepcija javnosti još brže. Zato je ključno pružiti dosljedne, znanstveno utemeljene informacije, prepoznati razliku između relativne i apsolutne štetnosti te razvijati regulacije koje prate stvarne rizike, a ne predrasude. U svijetu u kojem se navike konzumacije nikotina neprestano mijenjaju, a komunikacijski vakuum lako popune dezinformacije, upravo razumijevanje i precizno objašnjenje rizika postaju najvažniji alati javnog zdravstva.