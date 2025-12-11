Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku

Na FER-u održan Znanstveni kolokvij Europske svemirske perspektive: Hrvatska uspješno uspostavlja inovacijski sustav za svemirske tehnologije

VL
Autor
vecernji.hr
11.12.2025.
u 15:12

Na događaju najavljeno očekivano vrijeme ulaska Hrvatske u Europsku svemirsku agenciju i donošenje nacionalne svemirske strategije

Suradnja svemirske industrije, akademske zajednice, investitora i državnih institucija, stanje sektora u Italiji i Hrvatskoj te zajednička područja interesa za jačanje bilateralne suradnje u istraživanju svemira i razvoju svemirskih tehnologija razmatrana su i predstavljena na Znanstvenom kolokviju Europske svemirske perspektive u organizaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske te Veleposlanstva Italije u Zagrebu.

Siva vijećnica FER-a okupila je vodeće predstavnike hrvatskog i europskog svemirskog ekosustava, dr. sc. Hrvoja Meštrića, ravnatelja Uprave za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Karola Brzostowskog, izaslanika Europske svemirske agencije zaduženog za Hrvatsku, dr. sc. Francesca Soldovieria, ravnatelja Instituta za daljinska istraživanja okoliša Nacionalnog istraživačkog vijeća Italije, Nj. E. Paola Trichila, veleposlanika Italije u RH, profesore vodećeg talijanskog fakulteta u području svemirskih tehnologija Politecnico di Torino te predstavnike poduzeća koji djeluju u industriji.

Domaćin događaja, prof. dr. sc. Vedran Bilas, dekan FER – a, naglasio je da Fakultet, kao jedna od akademskih okosnica ekosustava, s partnerima organizirao kolokvij kako bi se predstavile prilike koje europske inicijative otvaraju Hrvatskoj i iskustva Italije kao tehnološki snažne članice EU.

„Naša misija je tehnološki razvoj Hrvatske. Želimo motivirati dionike u akademiji i industriji za suradnju na europskoj razini, kao i za snažniji angažman u obrazovanju, istraživanju i poduzetništvu u području svemirskih tehnologija“, rekao je Bilas.

Nj. E. Paolo Trichilo, Veleposlanik Italije u Republici Hrvatskoj, istaknuo je dobru bilateralnu suradnju Hrvatske i Italije u području istraživanja i inovacija.

„Današnji događaj jasan je primjer koliko je snažna volja za jačanjem znanstvene i akademske suradnje između Italije i Hrvatske. Kao potvrda ove predanosti, početkom ove godine potpisan je Memorandum o razumijevanju s ciljem unapređenja suradnje u prioritetnim područjima za obje zemlje, uključujući umjetnu inteligenciju, plavu ekonomiju i obnovljive izvore energije, u skladu s našim novim bilateralnim strateškim planovima. No, naša suradnja nije samo bilateralna, obje zemlje dijele interese i doprinose različitim istraživačkim i znanstvenim projektima, poput promicanja novog Einsteinova teleskopa te, u konačnici, podrške Međunarodnom postrojenju za ozračivanje fuzijskih materijala“, poručio je veleposlanik Trichilo.

„Hrvatska aktivno jača suradnju s Europskom svemirskom agencijom kroz nacionalne projekte u području promatranja Zemlje, a veseli i činjenica da je poseban naglasak stavljen na jačanjepartnerstva u području promatranja Zemlje, u kojem Hrvatska i Italija imaju značajne kapacitete. Također, Hrvatska je do sada podnijela više od 100 projektnih prijedloga, od kojih je 55 financirano od strane ESA-e te su uspješno odobreni i provedeni. Nadamo se da će razmjena iskustva i znanja između naših i talijanskih kolega u ovom području svemirskih tehnologija omogućiti još zajedničkih projekata“, izjavio je dr. sc. Hrvoje Meštrić te dodao „Prepoznajući potrebu za kontinuiranim radom na ovom području, pripremit ćemo i nacionalnu svemirsku strategiju koja će biti usvojena sljedeće godine“.

„Hrvatska je u Europskoj svemirskoj agenciji u statusu PECS-a, odnosno Europske suradničke države, nije još ni članica. Radi se o nacionalnom pozivu koji provodimo za hrvatske subjekte s općim ciljem razvoja kompetencija i kapaciteta koji će omogućiti tvrtkama i akademskoj zajednici da budu konkurentniji kada Hrvatska postane članica ESA-e. Kapacitet Hrvatske raste, a broj tvrtki ili institucija uključenih u razvoj svemirske tehnologije povećava se svake godine, što pokazuju i brojke. Također, Hrvatska ima dobre ambicije i planove, a nadamo se da će postati članica za otprilike tri godine“, rekao je Brzostowski, izaslanik Europske svemirske agencije zadužen za Hrvatsku.

Industrijski razvoj svemirskih tehnologija kroz konkretnu primjenu u praksi prezentirali su Sandro Panagini iz odjela za razvoj međunarodnog poslovanja kompanije Leonardo S.p.A, Filip Novoselnik, suosnivač i izvršni direktor tvrtke Protostar Labs, Dragan Divjak, suosnivač i izvršni direktor List Labsa, Ivana Barić Ćurko, voditeljica Odjela za korisnička rješenja Amphinicy Technologiesa te doc. dr. sc. Ivan Tomljenović, ravnatelj instituta Oikon d. o. o.

Ključne riječi
Italija ESA FER

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!