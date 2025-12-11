Na FER-u održan Znanstveni kolokvij Europske svemirske perspektive: Hrvatska uspješno uspostavlja inovacijski sustav za svemirske tehnologije

Suradnja svemirske industrije, akademske zajednice, investitora i državnih institucija, stanje sektora u Italiji i Hrvatskoj te zajednička područja interesa za jačanje bilateralne suradnje u istraživanju svemira i razvoju svemirskih tehnologija razmatrana su i predstavljena na Znanstvenom kolokviju Europske svemirske perspektive u organizaciji Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER), Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih Republike Hrvatske te Veleposlanstva Italije u Zagrebu.

Siva vijećnica FER-a okupila je vodeće predstavnike hrvatskog i europskog svemirskog ekosustava, dr. sc. Hrvoja Meštrića, ravnatelja Uprave za znanost i tehnologiju Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Karola Brzostowskog, izaslanika Europske svemirske agencije zaduženog za Hrvatsku, dr. sc. Francesca Soldovieria, ravnatelja Instituta za daljinska istraživanja okoliša Nacionalnog istraživačkog vijeća Italije, Nj. E. Paola Trichila, veleposlanika Italije u RH, profesore vodećeg talijanskog fakulteta u području svemirskih tehnologija Politecnico di Torino te predstavnike poduzeća koji djeluju u industriji.

Domaćin događaja, prof. dr. sc. Vedran Bilas, dekan FER – a, naglasio je da Fakultet, kao jedna od akademskih okosnica ekosustava, s partnerima organizirao kolokvij kako bi se predstavile prilike koje europske inicijative otvaraju Hrvatskoj i iskustva Italije kao tehnološki snažne članice EU.

„Naša misija je tehnološki razvoj Hrvatske. Želimo motivirati dionike u akademiji i industriji za suradnju na europskoj razini, kao i za snažniji angažman u obrazovanju, istraživanju i poduzetništvu u području svemirskih tehnologija“, rekao je Bilas.

Nj. E. Paolo Trichilo, Veleposlanik Italije u Republici Hrvatskoj, istaknuo je dobru bilateralnu suradnju Hrvatske i Italije u području istraživanja i inovacija.

„Današnji događaj jasan je primjer koliko je snažna volja za jačanjem znanstvene i akademske suradnje između Italije i Hrvatske. Kao potvrda ove predanosti, početkom ove godine potpisan je Memorandum o razumijevanju s ciljem unapređenja suradnje u prioritetnim područjima za obje zemlje, uključujući umjetnu inteligenciju, plavu ekonomiju i obnovljive izvore energije, u skladu s našim novim bilateralnim strateškim planovima. No, naša suradnja nije samo bilateralna, obje zemlje dijele interese i doprinose različitim istraživačkim i znanstvenim projektima, poput promicanja novog Einsteinova teleskopa te, u konačnici, podrške Međunarodnom postrojenju za ozračivanje fuzijskih materijala“, poručio je veleposlanik Trichilo.

„Hrvatska aktivno jača suradnju s Europskom svemirskom agencijom kroz nacionalne projekte u području promatranja Zemlje, a veseli i činjenica da je poseban naglasak stavljen na jačanjepartnerstva u području promatranja Zemlje, u kojem Hrvatska i Italija imaju značajne kapacitete. Također, Hrvatska je do sada podnijela više od 100 projektnih prijedloga, od kojih je 55 financirano od strane ESA-e te su uspješno odobreni i provedeni. Nadamo se da će razmjena iskustva i znanja između naših i talijanskih kolega u ovom području svemirskih tehnologija omogućiti još zajedničkih projekata“, izjavio je dr. sc. Hrvoje Meštrić te dodao „Prepoznajući potrebu za kontinuiranim radom na ovom području, pripremit ćemo i nacionalnu svemirsku strategiju koja će biti usvojena sljedeće godine“.

„Hrvatska je u Europskoj svemirskoj agenciji u statusu PECS-a, odnosno Europske suradničke države, nije još ni članica. Radi se o nacionalnom pozivu koji provodimo za hrvatske subjekte s općim ciljem razvoja kompetencija i kapaciteta koji će omogućiti tvrtkama i akademskoj zajednici da budu konkurentniji kada Hrvatska postane članica ESA-e. Kapacitet Hrvatske raste, a broj tvrtki ili institucija uključenih u razvoj svemirske tehnologije povećava se svake godine, što pokazuju i brojke. Također, Hrvatska ima dobre ambicije i planove, a nadamo se da će postati članica za otprilike tri godine“, rekao je Brzostowski, izaslanik Europske svemirske agencije zadužen za Hrvatsku.

Industrijski razvoj svemirskih tehnologija kroz konkretnu primjenu u praksi prezentirali su Sandro Panagini iz odjela za razvoj međunarodnog poslovanja kompanije Leonardo S.p.A, Filip Novoselnik, suosnivač i izvršni direktor tvrtke Protostar Labs, Dragan Divjak, suosnivač i izvršni direktor List Labsa, Ivana Barić Ćurko, voditeljica Odjela za korisnička rješenja Amphinicy Technologiesa te doc. dr. sc. Ivan Tomljenović, ravnatelj instituta Oikon d. o. o.