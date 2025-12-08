Tržište rada bogatije za 519 magistara inženjera FER-a, od čega 129 čine žene

Akademsko središte inovacija te jedan od najtraženijih i najcjenjenijih fakulteta u Hrvatskoj, Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) iznjedrio je 519 novih magistara inženjera od kojih čak 129 čine žene. Svečana promocija domaćih, ali i stranih studenata iz SAD-a, Indije, Ukrajine i Turske, koji su prepoznali vrijednost Fakulteta te u akademskoj godini 2024./2025. uspješno okončali studij Elektrotehnike i informacijske tehnologije, Računarstva te Informacijske i komunikacijske tehnologije, održana je u prostoru Studentskog centra u Zagrebu.

Promoventima se na početku svečanosti obratio dekan FER-a, dr. sc. Vedran Bilas, a motivacijske govore održali su bivši FER-ovci, danas istaknuti poduzetnici i čelnici vodećih tehnoloških poduzeća, Davor Baković, predsjednik uprave tvrtke Končar - Mjerni transformatori te Ivan Bešlić, suosnivač platforme za naprednu sportsku statistiku Sofascore.

Usmjerenost FER-a na stvaranje novih lidera koje krasi poduzetnost, kreativnost, prilagodljivost i visoka razina profesionalne etike u pozdravnom je govoru istaknuo dekan Vedran Bilas.

„Promovirani magistri inženjeri FER-a su stručnjaci s izvrsnim znanjima i sustavnim pristupom, prilagodljivi raznim industrijama i novim tehnologijama. Tijekom studija smo razvijali vaše poduzetničke vještine, poticali na kreiranje i razmjenu ideja, upoznavali vas s etičkim vrijednostima inženjerstva i usmjeravali na mobilnost. Samo hrabri, otvoreni za suradnju i odgovorni prema društvu i okolišu, možete donositi dobrobit i rast svojoj zajednici“, poručio je dekan Bilas.

Korisne uvide i savjete koje je stekao školovanjem i radom u Kini s promoventima je podijelio Davor Baković.

„Radio sam na svim kontinentima i susretao se s različitim ljudima. Nema nijedan razlog da biste se vi osjećali manje vrijedni od bilo koga, zato, moj prvi savjet vam je – ne dajte se impresionirati i nemojte imati komplekse. Vi ste krema inženjerstva i ne vrijedite manje od studenata s npr. Stanforda. Budite hrabri, bilo bi šteta da si na svom životnom putu uskratite neke mogućnosti jer se bojite. To se ne odnosi samo na karijeru, nego i na život. I treći savjet, možda najteži, a kojeg često promoviram u našoj organizaciji je da probate biti skromni i ponosni. Na kraju cijele priče, a cijela priča nije ni fakultet ni radni vijek, a nadam se ne ni cijeli život, društvo ćete graditi vi, a društvo će biti to kvalitetnije što ste vi kvalitetniji“, istaknuo je Baković.

„Na FER-u sam za vrijeme studija paralelno stjecao dva važna znanja – kako testirati tehnologiju te kako razvijati logiku. I vi od danas sa sobom nosite vrlo moćan alat, a to su znanje i razumijevanje STEM tehnologija, zahvaljujući svom radu, trudu i zalaganju. Pozivam vas da taj alat koristite ispravno, surađujte s drugim strukama i poslušajte drugo mišljenje jer samo zajedno možemo naprijed. Ispred vas je najproduktivnije desetljeće života, a na vama je izbor kako ćete ga iskoristiti“, zaključio je Ivan Bešlić.

Okupljenima su se u ime magistara obratili promoventi Marko Srpak, Lovro Benjak, Toni Borina i Tvrtko Katavić, pojedinci koji su se posebno istaknuli svojim uspjesima tijekom studija. Snimka svečanih promocija magistara inženjera dostupna je na poveznici. Dodajmo da će se u nedjelju, 7. prosinca 2025., u Studentskom centru u Zagrebu održati i promocija sveučilišnih prvostupnika inženjera.