Zabrana je tek krenula, a problemi se već nižu: 'Kako je ovo dopušteno?'

Prvi je dan zabrane društvenih mreža za djecu mlađu od 16 godina u Australiji, a mnogi su već - na različite načine - uspjeli zaobići blokadu. Čini se da se dogodio niz propusta sa sustavima za provjeru dobi, no djeca imaju i svoje "trikove", poput korištenja šminke. Vlada je priznala da neće sve biti savršeno niti trenutačno, no kaže da "rupe" koje tinejdžerima omogućuju zaobilaženje zabrane neće ostati otvorene zauvijek.

Majka iz Mollymooka ispričala je za ABC kako njezin 14-godišnji i dalje ima pristup Snapchatu nakon što je promijenio dob i prošao provjeru putem fotografije. "Ušla sam u njegov Snapchat račun da vratim datum rođenja, ali ne dopušta. Datum rođenja možeš promijeniti samo ograničen broj puta. Kako je ovo dopušteno? Kako je prošao provjeru kao 23-godišnjak kad ima samo 14", zapitala se.

Snapchat, kao jedna od tvrtki odgovorna za provedbu zabrane, poručio je: "Tijekom cijele debate izražavali smo zabrinutost zbog tehničkih izazova s kojima će se vlada i tvrtke suočiti pokušavajući učinkovito spriječiti mlade da pristupaju platformama. Nastavljamo vjerovati da postoje bolja rješenja za provjeru dobi koja se mogu primijeniti na primarnim ulaznim točkama – operativnom sustavu, uređaju ili trgovini aplikacija. U međuvremenu, roditelji mogu prijaviti račun ako dijete nema 16 godina, a mi ćemo ga suspendirati.“

Brojni drugi roditelji kazali su kako su i njihova djeca mlađa od 16 godina "procijenjena" kao starija te su zbog toga mogla zadržati svoje profile. "Sin mi je jutros otvorio TikTok i dobio poruku: ‘Zabrana društvenih mreža stupila je na snagu. Vaša dob procijenjena je na 18 godina.’ Ima 11", kazao je otac iz Victorije.

"Moj 13-godišnjak prošao je skeniranje lica sakrivši zube i zgužvavši lice. Procijenjen je na 30+. U stvarnosti izgleda kao 10-godišnjak", ističe muškarac iz Queenslanda. Javio se i jedan dječak, mlađi od 16 godina, koji kaže kako nije blokiran niti na jednoj platformi: "Mnogi moji prijatelji iz razreda također su ispod 16 i nitko od njih još nije blokiran.“

Lisa Given, profesorica informacijskih znanosti na Sveučilištu RMIT, rekla je da tehnologija skeniranja lica ima grešku od jedne do tri godine: "To znači da sustav može 14-godišnjaka procijeniti kao 17-godišnjaka i pogrešno zaključiti da je dovoljno star za račun.“ No, neka su djeca otkrila kako mogu i šminkom zavarati provjeru. "Imam 12-godišnju kćer. Ona i prijateljice procijenjene su kao 17+ samo stavivši umjetne trepavice i šminku. Čak i bez šminke procijenjena je kao 14+", opisala je jedna majka.

Anika Wells, ministrica komunikacija, kaže da djeca neće moći vječno izbjegavati zabranu. "Samo zato što su je danas izbjegli ne znači da će moći i za tjedan ili mjesec dana. Platforme moraju redovito provjeravati račune mlađe od 16 godina", poručila je.