ŽIVOT NA ZEMLJI

NASA objavila crni scenarij o sudbini čovječanstva: 'Put do neizbježnog kraja već je započeo, ostalo nam je još...'

Apokalipsa
Shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
06.12.2025.
u 08:38

Ekstremni valovi zračenja i topline doći će do našeg planeta, uništavajući sve uvjete za život. NASA predviđa da će oceani jednostavno ispariti, atmosfera će se raspasti, a Zemlja će postati mrtva planeta, slična sadašnjoj Veneri – vruća i nepredvidiva, bez uvjeta za bilo kakav oblik života

Znanstvenici NASA-e podigli su veliku prašinu novom analizom koja otvara pitanje koje se već dugo postavlja: kada će Sunce početi proces gašenja i što će to značiti za život na Zemlji? Prema najnovijim saznanjima, put do tog neizbježnog kraja već je započeo, iako nam nije poznato koliko dramatične promjene mogu nastati u budućnosti. Sunce, koje je srce našeg Sunčevog sustava, trenutno je u stabilnoj fazi, no znanstvenici upozoravaju da se njegove unutarnje zalihe vodika polako iscrpljuju. Kada taj proces dosegne kritičnu točku, Sunce će ući u fazu koja će radikalno izmijeniti cijeli naš sustav, prenosi Uniland.

Prema NASA-i i astronomima sa Sveučilišta Warwick, očekuje se da će za otprilike 5 milijardi godina Sunce doživjeti energetski kolaps. Kada ponestane vodika u njegovoj jezgri, započet će proces fuzije helija, a Sunce će preći u fazu crvenog diva. Taj dramatičan proces imat će razorne posljedice za naš Sunčev sustav. Merkur i Venera, planeti koji su najbliži Suncu, najvjerojatnije će biti potpuno progutani. Za Zemlju, dalji utjecaj bit će jednako katastrofalan. Ekstremni valovi zračenja i topline doći će do našeg planeta, uništavajući sve uvjete za život. NASA predviđa da će oceani jednostavno ispariti, atmosfera će se raspasti, a Zemlja će postati mrtva planeta, slična sadašnjoj Veneri – vruća i nepredvidiva, bez uvjeta za bilo kakav oblik života.

Znanstvenici naglašavaju da bi Zemlja mogla postati nenastanjiva već za otprilike milijardu godina, kako će se Sunce postupno povećavati i postajati sve sjajnije. U kozmičkim okvirima to je relativno kratko vrijeme, ali za čovječanstvo to predstavlja gotovo vječnost. No, iako su predviđanja bazirana na trenutno dostupnim podacima, znanstvenici upozoravaju da se oni mogu mijenjati kako budu napredovali modeli evolucije zvijezda.

Upravo dok NASA predviđa kraj Sunčeve ere, agencija ne gubi nadu u bližu budućnost. Misija Artemis II, koja je sljedeći veliki korak u povratku na Mjesec, pokazuje kako NASA hrabro gleda prema naprijed. Četiri astronauta iz NASA-inog tima letjet će u kružnu orbitu oko Mjeseca kako bi testirali ključne sustave, prije nego što sljedeće godine, kroz misiju Artemis III, konačno spuste na Mjesečevu površinu.

Ono što je dodatno iznenadilo javnost je činjenica da NASA uključuje i širu publiku u ovu veliku misiju. Kroz program "Artemis II Virtual Passport", svi mogu pratiti misiju u stvarnom vremenu i sudjelovati u virtualnim događajima te primati ekskluzivne sadržaje i ažuriranja. 

Ključne riječi
sunce NASA svemir

Komentara 6

Pogledaj Sve
Avatar Castro
Castro
09:34 06.12.2025.

Ono kada nemaš ništa više o vučiću i regiji pa hajmo o kraju svijeta ….

KO
korelativ442
09:09 06.12.2025.

NASA u strahu za proces koji bi se mogao dogodii za više od milijun godina.

Avatar Komunikolog2
Komunikolog2
09:06 06.12.2025.

Ima li kakav prosvjed protiv propadanja sunca? Znam jednu gospođu koja bi rado išla ...

