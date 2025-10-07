Naši Portali
PRIČA ZA POVIJEST

Zvijezda vatrenih prvi put je izbornika Dalića upoznala na aerodromu: Evo što se potom dogodilo

Zagreb: Trening hrvatske nogometne repreznetacije
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/14
Autori: Željko Janković, Stjepan Meleš
07.10.2025.
u 19:20

Hrvatsku u četvrtak u Pragu očekuje važan okršaj s Češkom u dvoboju dviju prvoplasiranih momčadi kvalifikacija za SP

Treba biti oprezan u Pragu, rezultat 5-1 iz prve utakmice može zavarati, kazao je hrvatski nogometni reprezentativac Mario Pašalić u Zagrebu. Hrvatsku u četvrtak u Pragu očekuje važan okršaj s Češkom u dvoboju dviju prvoplasiranih momčadi kvalifikacija za SP.

“Rezultat u Osijeku možda govori da je bilo lagano, ali sjetimo se da je dugo bilo 1-1. Bila je to nezgodna utakmica, iako je rezultat bio uvjerljiv. Istina, Česima nedostaju neki igrači, ali očekujemo agresivnu Češku koja će tražiti pobjedu jer im ona jedino igra”, istaknuo je Mario Pašalić u mix zoni danas u Maksimiru, koji se potom osvrnuo na izbornikov opus na klupi Vatrenih.

“Prošlo je već osam godina od izbornikove prve utakmice, koja je bila specifična. Sve se dogodilo nekako na brzinu, izbornika smo praktički upoznali na aerodromu. Sve ostalo je povijest. Čestitke izborniku na 100. nastupu, nadam se da ćemo mu čestitati s pobjedom”.

Veznjak Atalante Pašalić uživa u aktualnom trenutku karijere.

“Uživam u svakoj utakmici, svakodnevnom radu, te igračkom napretku. I prije samih kvalifikacija znali smo da će dvije utakmice s Češkom biti ključne, naporno smo trenirali, svjesni što nam donosi pobjeda i tako se pripremamo. Želimo uzeti pobjedu i što prije se plasirati na Svjetsko prvenstvo. Ne želimo se dovesti u nepovoljnu situaciju”, kazao je Pašalić.

Ključne riječi
Mario Pašalić hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Zlatko Dalić

