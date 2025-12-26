FOTO Božić stigao i u Zoološki: Pogledajte kakve su poklone dobile životinje

Božićni duh stigao je i do stanovnika Zoološkog vrta. Na blagdan svetog Stjepana, djelatnici su tradicionalno darivali životinje prigodnim božićnim poklonima – od mirisnih iznenađenja do omiljene hrane, sve zapakirano u blagdanskom ruhu.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Božićne darove dobili su prstenastorepi lemuri, afrički lavovi, merkati, mungosi, kineski leopardi, rakuni, smeđi kapucini te brojne druge životinje. Kako je pojasnila timariteljica Marija Starčević, pokloni su prilagođeni svakoj vrsti.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
– Danas se na Štefanje tradicionalno poklanjaju darovi životinjama. Neki će pokloni biti hrana zapakirana u sijeno, dok su za velike mačke pripremljeni mirisni paketi jer one najviše vole poticaje mirisom. Kozama i ovcama dat ćemo grančice bora, koje rado jedu, a ujedno se uklapaju u božićno ozračje – rekla je Starčević.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Dodala je kako će dio poklona biti zapakiran u kutije i vrećice, kako bi životinje same mogle birati što će prvo istražiti, no svima je zajedničko da se u paketićima nalazi nešto ukusno.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
