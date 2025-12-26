FOTO Božić stigao i u Zoološki: Pogledajte kakve su poklone dobile životinje
Božićni duh stigao je i do stanovnika Zoološkog vrta. Na blagdan svetog Stjepana, djelatnici su tradicionalno darivali životinje prigodnim božićnim poklonima – od mirisnih iznenađenja do omiljene hrane, sve zapakirano u blagdanskom ruhu.
Božićne darove dobili su prstenastorepi lemuri, afrički lavovi, merkati, mungosi, kineski leopardi, rakuni, smeđi kapucini te brojne druge životinje. Kako je pojasnila timariteljica Marija Starčević, pokloni su prilagođeni svakoj vrsti.
– Danas se na Štefanje tradicionalno poklanjaju darovi životinjama. Neki će pokloni biti hrana zapakirana u sijeno, dok su za velike mačke pripremljeni mirisni paketi jer one najviše vole poticaje mirisom. Kozama i ovcama dat ćemo grančice bora, koje rado jedu, a ujedno se uklapaju u božićno ozračje – rekla je Starčević.