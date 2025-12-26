Prvi svjetski rat bio je u punom jeku, a onda, na jedan dan, na Božić 1914., oružje je utihnulo, a umjesto granata, preko ničije zemlje letjela je nogometna lopta. Naime, na to božićno jutro dogodilo se nezamislivo. Jedan po jedan, pa zatim u skupinama, vojnici su počeli izlaziti iz svojih blatnih skloništa. Nenaoružani, s rukama podignutim u znak mira, oprezno su koračali jedni prema drugima preko ničije zemlje. Susret se dogodio na pola puta. Dva dana ranije, ti isti ljudi gledali su se preko nišana, a sada su si pružali ruke, smijali se i pokušavali komunicirati nespretnom mješavinom njemačkog i engleskog jezika. Počela je razmjena darova. Nijemci su nudili cigare, kobasice i šnaps, a Britanci su dijelili svoj duhan, konzerve govedine i božićni puding. Pokazivali su si fotografije svojih obitelji, žena i djece...

U tom jedinstvenom ozračju spontanog bratimljenja, rodila se ideja koja će Božićno primirje zauvijek upisati u povijest. Netko je iz rova donio nogometnu loptu. Ili je to možda bila samo prazna konzerva, svežanj krpa ili bilo što drugo što je moglo poslužiti svrsi. Pravila nisu postojala, kao ni suci. Teren je bio smrznuta, neravna ledina puna rupa od granata. Umjesto stativa, služile su vojničke kape i šinjeli. No, ništa od toga nije bilo važno. Deseci vojnika u teškim vojničkim čizmama i debelim uniformama potrčali su za loptom, smijući se i dovikujući. Iako precizni zapisi o organiziranim utakmicama s formalnim rezultatima ne postoje, brojna svjedočanstva vojnika potvrđuju da su se odigravale kaotične i vesele utakmice. Jedan od najpoznatijih takvih događaja navodno se zbio kod belgijskog gradića Frelinghiena, gdje su se sukobile jedinice britanskih Škota i njemačkih Saksonaca. Prema nekim izvorima, u njemačkim redovima nalazio se i profesionalni nogometaš Albert Schmidt, dok je Britance predvodio narednik James Coyle. Rezultat je bio potpuno nevažan; neki kažu da su Nijemci pobijedili 3:2, drugi da je utakmica prekinuta kada je lopta probušena na bodljikavoj žici.U jednom mjestu u Belgiji, otkriven je spomenik primirju, odnosno skulptura koja prikazuje britanskog i njemačkog vojnika kako se spremaju da se rukuju, s nogometnom loptom između njihovih nogu. Sličnih spomenika ima i u Velikoj Britaniji. Prije 11 godina, stogodišnjica čuvenog Božićnog primirja obilježena je projektom “Football Remembers”. Tim povodom, ekipe iz Premijer lige, kao i amaterski klubovi širom Velike Britanije, pozirali su zajedno prije početka svojih utakmica koje su igrane prvog vikenda u prosincu.