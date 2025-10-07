VIDEO Standardni stoper vatrenih: Pričao sam sa Sučićem kada se to dogodilo, izbornik je tako odlučio

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za kvalifikacijske utakmice protiv Češke (četvrtak, 20.45 sati) i Gibraltara (nedjelja, 20.45 sati). U ponedjeljak su vatreni stigli na okupljanje u Zagrebu gdje treniraju i spremaju se za presudnu utakmicu u Pragu. Javnosti su se u mix-zoni obratili veznjak Mario Pašalić i stoper Duje Ćaleta-Car, koji očekuju težu utakmicu s Češkom nego na Opus Areni kada je Hrvatska razbila Čehe s 5:1.

- Sigurno će biti teža utakmica nego u Osijeku, očekujemo Češku u boljem i agresivnijem izdanju nego u prvoj utakmici. Zasad smo ostvarili sve pobjede u kvalifikacijama i znamo da bi nam nove pobjede u nadolazeće dvije utakmice puno značile - rekao je Ćaleta-Car, a Pašalić je dodao:

- Rezultat u Osijeku možda govori da je bilo lagano, ali sjetimo se da je dugo bilo 1-1. Bila je to nezgodna utakmica, iako je rezultat bio uvjerljiv. Istina, nedostaju im neki igrači, ali očekujemo agresivnu Češku koja će tražiti pobjedu jer im ona jedino igra.

Pašalić i Ćaleta-Car među rijetkim su reprezentativcima koji su bili prisutni u debitantskoj utakmici Zlatka Dalića protiv Ukrajine 2017. godine. Daliću će utakmica protiv Češke biti jubilarna 100-ta na klupi vatrenih.

- Prošlo je već osam godina od prve utakmice Zlatka Dalića kao izbornika, koja je bila specifična. Sve je bilo nekako na brzinu, izbornika smo praktički upoznali na aerodromu. Čestitke izborniku na 100. nastupu, nadam se da ćemo mu čestitati s pobjedom - izjavio je Pašalić o Dalićevom jubileju.

Ćaleta-Car otkrio je kako je razgovarao s Lukom Sučićem, kojeg je Dalić izostavio s rujanskog popisa nakon što je u lipnju otišao iz kampa reprezentacije zbog sestrine svadbe.

- Popričali smo kad je sve to bilo, situacija je bila takva kakva je. Izbornik je odlučio, a Luka prihvatio. Drago mi je da je tu s nama i da može pokazati svoju vrijednost te da izbornik računa na njega - rekao je Ćaleta-Car, koji je sa Sučićem suigrač u španjolskom Realu Sociedadu.