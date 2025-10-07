Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 195
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Preminuo je Halid Bešlić, u 72. godini napustio nas jedan od najomiljenijih pjevača regije
Životna priča Halida Bešlića: Imao je skromno djetinjstvo, a poslije teške nesreće mislio je kako više neće pjevati
Poslušaj
Prijavi grešku
DUJE ĆALETA-CAR

VIDEO Standardni stoper vatrenih: Pričao sam sa Sučićem kada se to dogodilo, izbornik je tako odlučio

Zagreb: Dolazak igrača hrvatske nogometne reprezentacije na trening
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/12
Autori: Željko Janković, Stjepan Meleš
07.10.2025.
u 18:34

Javnosti su se u mix-zoni obratili veznjak Mario Pašalić i stoper Duje Ćaleta-Car, koji očekuju težu utakmicu s Češkom nego na Opus Areni kada je Hrvatska razbila Čehe s 5:1.

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja s pripremama za kvalifikacijske utakmice protiv Češke (četvrtak, 20.45 sati) i Gibraltara (nedjelja, 20.45 sati). U ponedjeljak su vatreni stigli na okupljanje u Zagrebu gdje treniraju i spremaju se za presudnu utakmicu u Pragu. Javnosti su se u mix-zoni obratili veznjak Mario Pašalić i stoper Duje Ćaleta-Car, koji očekuju težu utakmicu s Češkom nego na Opus Areni kada je Hrvatska razbila Čehe s 5:1.

- Sigurno će biti teža utakmica nego u Osijeku, očekujemo Češku u boljem i agresivnijem izdanju nego u prvoj utakmici. Zasad smo ostvarili sve pobjede u kvalifikacijama i znamo da bi nam nove pobjede u nadolazeće dvije utakmice puno značile - rekao je Ćaleta-Car, a Pašalić je dodao:

- Rezultat u Osijeku možda govori da je bilo lagano, ali sjetimo se da je dugo bilo 1-1. Bila je to nezgodna utakmica, iako je rezultat bio uvjerljiv. Istina, nedostaju im neki igrači, ali očekujemo agresivnu Češku koja će tražiti pobjedu jer im ona jedino igra. 

Pašalić i Ćaleta-Car među rijetkim su reprezentativcima koji su bili prisutni u debitantskoj utakmici Zlatka Dalića protiv Ukrajine 2017. godine. Daliću će utakmica protiv Češke biti jubilarna 100-ta na klupi vatrenih.

-  Prošlo je već osam godina od prve utakmice Zlatka Dalića kao izbornika, koja je bila specifična. Sve je bilo nekako na brzinu, izbornika smo praktički upoznali na aerodromu. Čestitke izborniku na 100. nastupu, nadam se da ćemo mu čestitati s pobjedom - izjavio je Pašalić o Dalićevom jubileju.

Ćaleta-Car otkrio je kako je razgovarao s Lukom Sučićem, kojeg je Dalić izostavio s rujanskog popisa nakon što je u lipnju otišao iz kampa reprezentacije zbog sestrine svadbe.

- Popričali smo kad je sve to bilo, situacija je bila takva kakva je. Izbornik je odlučio, a Luka prihvatio. Drago mi je da je tu s nama i da može pokazati svoju vrijednost te da izbornik računa na njega - rekao je Ćaleta-Car, koji je sa Sučićem suigrač u španjolskom Realu Sociedadu.

Igoru Štimcu u Sarajevu zviždali zbog 'za dom spremni', on im nije ostao dužan

Ključne riječi
Mario Pašalić Duje Ćaleta Car hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

Komentara 1

Pogledaj Sve
AN
Antonio1952
18:58 07.10.2025.

Ako nastupite alibisticki i kukavicki, sa drzanjem lopte i stalnom vracanju golmanu, nece biti dobro. Cesi ce ici na sve ili nista, nemaju sta izgubit, trazit ce pobjedu. Nogometno smo bolji, ali bolji ne pobjedjuje uvijek. Dinamo vs. Gorica, Lokomotiva itd.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još