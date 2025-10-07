Ovako bi trebala igrati Hrvatska u ključnoj utakmici protiv Češke: Izbornika Dalića muči velika dvojba

Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom važna je gostujuća utakmica u četvrtak protiv Češke. Pobjedom u Pragu praktički bismo osigurali prvo mjesto i plasman na Svjetsko prvenstvo, pa je jasno da će Zlatko Dalić u toj utakmici na travnjak izaći s najjačim mogućim sastavom. Izbornik ima nekih problema s ozlijeđenim igračima, otpao je Josip Stanišić, nedovoljno je oporavljen Mateo Kovačić...

Prva je dvojba u javnosti tko će započeti na golu, a i sam izbornik izrazio je zabrinutost zbog toga što Dominik Livaković nakon dolaska u Gironu i dalje grije klupu.

Majer blizu prvih 11

No, izbornik je također dodao da ne voli previše mijenjati golmane, pa je za očekivati da će protiv Češke prednost na golu dobiti Livaković, a Kotarski će onda svoju šansu dobiti u drugoj, slabijoj utakmici ovog ciklusa, protiv Gibraltara u Varaždinu.

Što se tiče desnog beka, tu je karte već otkrio sam izbornik.

– Juranović nema minuta u klubu jer se nije do kraja zaliječio, otpao je Stanišić, a Jakić ostaje alternativa na desnom boku. To nije njegova pozicija, toga smo svjesni, ali dobro je odigrao protiv Farskih otoka i Crne Gore te će i ovoga puta početi.

Stoperski par činit će Josip Šutalo i Duje Ćaleta-Car, baš kao i na prethodnoj utakmici protiv Crne Gore. Lijevog beka igrat će ponajbolji na toj poziciji u svijetu – Joško Gvardiol.

Zadnja dva vezna igrat će Luka Modrić i Petar Sučić, a ispred njih bit će Mario Pašalić. Desno krilo igrat će Andrej Kramarić, a lijevo Ivan Perišić, dok je jedina napadačka dvojba mjesto centralnog napadača. Prošlu utakmicu, protiv Crne Gore, prednost je u prvih 11 dobio Franjo Ivanović, nije baš oduševio, a i forma u Benfici pala mu je otkad je na klupu stigao Jose Mourinho. Zato je realnije da će špicu protiv Češke igrati Ante Budimir. Njegov je plus što je igrao sjajno protiv Čeha u Zagrebu, u toj je utakmici zabio i gol iz jedanaesterca koji mu je prepustio Modrić. Također, Česi su vrlo jaki u defanzivnom skoku, a Budimir je najbolji skakač među našim napadačkim opcijama.

Blizu ozbiljnim minutama od igrača s klupe je Lovro Majer, koji je u dobroj formi u Bundesligi. U nekim je kombinacijama već i za start protiv Češke, a u prvih 11 sigurno će biti protiv Gibraltara, kada će šansu dobiti još neki igrači iz drugog plana. U toj utakmici s Gibraltarom sigurno će zaigrati i Mateo Kovačić, kojem trebaju minute nakon oporavka od ozljede.

I bod je jako dobar

No, prije Gibraltara treba uspješno riješiti Češku, našeg konkurenta za prvo mjesto. Hrvatskoj bi i bod jako puno značio za plasman na Svjetsko prvenstvo, a pobjeda bi ga praktično osigurala.

Vjerojatni sastav za Češku: Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol – Modrić, P. Sučić – Kramarić, Pašalić, Perišić – Budimir (Ivanović).