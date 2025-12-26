Naši Portali
PONOVNO UJEDINJENJE

Ikona Napolija završila je kanadsku avanturu i razmatrak u Europu: Spojio bi se s bivšim trenerom

Lorenzo Insigne
Reuters/Pixsell
VL
Autor
Hina
26.12.2025.
u 12:20

Talijanski krilni napadač je najbolje partije u svojoj karijeri pružao dok mu je Sarri bio trener u Napoliju

Bivši talijanski reprezentativac Lorenzo Insigne (34), kojemu je istekao ugovor s Torontom, mogao bi u zimskom prijelaznom roku potpisati za Lazio, objavili su talijanski mediji. 

Rimski prvoligaš mu je spreman ponuditi polugodišnji ugovor s mogućnošću produljenja za jednu sezonu. U prilog njegovu dolasku u Lazio ide činjenica da bi ponovno radio s trenerom Mauriziom Sarrijem.

Dalic

Talijanski krilni napadač je najbolje partije u svojoj karijeri pružao dok mu je Sarri bio trener u Napoliju. Tada je Insigne nekoliko sezona u kontinuitetu imao dvoznamenkasti golgeterski učinak, a najbolju statistiku ostvario je u sezoni 2016-17., upisavši 20 golova i 11 asistencija. 

Insigne je osam sezona igrao za Napoli, a u ljeto 2022. otišao je u MLS ligu potpisavši za Toronto. Ova godina mu je bila najlošija u dresu Toronta, u 12 utakmica postigao je tek jedan pogodak. 

Za talijansku reprezentaciju je u 54 susreta upisao deset golova i isto toliko asistencija. Posljednji nastup u dresu "Azzurra" ostvario je u ožujku 2022.

Maurizio Sarri Lazio Napoli Lorenzo Insigne

