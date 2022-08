Zrinjski brani minimalnu prednost, Bilbija: "Ne znam čime nas Slovan može iznenaditi"

Nogometaše Zrinjskog večeras od 20.30 sati u Bratislavi čeka uzvratna utakmica play-offa Konferencijske lige protiv Slovana, a plemići brane prednost 1:0 iz prve utakmice. Nemanja Bilbija bio je jedini strijelac u pobjedi Zrinjskog protiv Slovana, napadač Zrinjskog pobjednički pogodak zabio je u 89. minuti, a tribina mostarskog stadiona potpuno je eksplodirala.

- Način na koji smo odigrali tu utakmicu bio je odličan, bilo bi tužno da nakon onako dobrog izdanja naše momčadi nismo došli barem do jednog pogotka. Sada imamo dobru atmosferu na kojoj možemo graditi optimizam. To pozitivno ozračje jako je važno za našu momčad - kazao nam je na početku razgovora kapetan Zrinjskog.

Iza vas je prva utakmica sa Slovanom u kojoj ste ostvarili pobjedu. Nakon što su se malo slegnuli dojmovi, kako gledate na taj susret?

- Bila je to jako dobra utakmica s naše strane. Osjetili smo fenomenalnu atmosferu prije utakmice i na samoj utakmici. Rekao sam već - da je kojim slučajem izostao taj pogodak, sigurno bi bilo mnogo teže na uzvratu. Sada smo vidjeli da možemo. Blizu smo, svi vjerujemo kako možemo do uspjeha.

Vodili ste bitku s braničima Slovana, neki od njih su odigrali dobru utakmicu. Koliko su protivnički braniči bili zahtjevni suparnici?

- Slovan ima neke odlične igrače. U igri prema naprijed jako su brzi, a moji su ih suigrači uspjeli limitirati na taj jedan šut, što je bilo jako dobro. Ipak, oni su umalo i taj jedan put došli do gola - vrlo su opasni. Otraga su dosta čvrsti, kompaktni. Primijetio sam kako dosta međusobno komuniciraju i tako pomažu jedan drugom, to je nešto što nisam često primjećivao kod nekih drugih momčadi. Definitivno je Slovan dobra ekipa, ali mi smo pokazali kako se možemo nositi s njima.

Bravu gola Slovana uspjeli ste otključati u 89. minuti utakmice. Prije toga ste imali još nekoliko dobrih situacija, vidjelo se kako vas promašene prilike jako živciraju. Kako ste proživjeli trenutak kada ste postigli taj pobjednički pogodak?

- Jako mi je stalo da pobijedimo na svakoj utakmici. Zato se i mnogo živciram na terenu, to znaju svi koji me poznaju. Uvijek tražim neki sukob, neki način kako isprovocirati sreću. Kada sam zabio taj pogodak, osjećaj je bio nevjerojatan, tribine su eksplodirale, kao momčad smo zaslužili taj gol jer pokazali smo više na prvoj utakmici. Uistinu sam zahvalan i na podršci publike, navijači su bili odlični na toj utakmici.

Osjetili ste snagu Slovana, imate bolji dojam o kakvom je protivniku riječ, čemu se nadate u uzvratu?

- Siguran sam kako nas očekuje znatno teža utakmica od one u Mostaru. Nošeni domaćom publikom sigurno mogu napraviti puno problema, bit će nam teško, ali moramo sve to izdržati. Ipak, mislim kako Slovan nema nešto posebno čime nas može iznenaditi u uzvratu. Pokazali smo na prvoj utakmici kako se možemo nositi s njima, a i u Bratislavi ćemo i imati dobru podršku. U svakom slučaju očekuje nas jedna posebna utakmica i trebamo dati sve od sebe.

Što je prema vašem mišljenju ključ za prolazak u skupnu fazu Konferencijske lige?

- Smatram kako bismo u svakom slučaju morali ići na to da zabijemo pogodak. Oni imaju kvalitetnu momčad, ali sam siguran kako im možemo zabiti i na uzvratu. Ako bi gore došli do pogotka, sigurno bi nam to olakšalo borbu za skupnu fazu. Moramo vjerovati u sebe i dati svoj maksimum.

U kakvom ste stanju pred novi susret, mučili ste se jedno vrijeme s ozlijeđenim palcem, vidjelo se kako vam ozljeda smeta?

- Mučio me taj palac, pravio mi je dosta problema, ali je sada sve u najboljem redu. Srećom, nije to bila tako teška ozljeda kako se činilo u prvom navratu iako je bilo dosta neugodno i jako me boljelo. Prošao sam kroz to, sada kada mi je spala oteklina osjećam se puno bolje i potpuno sam spreman za uzvrat u Bratislavi.

Susret u Bratislavi počinje u 20.30 sati, a možete ga uživo pratiti na četvrtom programu Arena Sport televizije.