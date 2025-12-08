Zgodna Helena objavom šokirala Barcelonu, podijelila vijest koju se dugo čekalo

Prema izvještajima Helene Condis, situacija s Ronaldom Araujom daleko je ozbiljnija nego se mislilo. Branič se suočava s "nekoliko epizoda anksioznosti" i zatražio je od kluba stanku za mentalni oporavak. Condis navodi da je igrač "emocionalno shrvan", a iz kluba su mu poručili da ne žuri s povratkom, ističući da je njegova mentalna snaga prioritet. Barcelona mu pruža punu podršku, no neizvjesnost se nadvila nad Camp Nou.

Okidač za Araujov kolaps navodno je bio crveni karton u porazu od Chelseaja u Ligi prvaka 25. studenog. Isključenje ga je duboko pogodilo i nakon te utakmice više se nije pojavljivao u sastavu. Mediji navode da su Araujo i njegovi agenti zatražili odmor jer je igrač svjestan da "trenutno ne igra najbolje i ne želi naštetiti ekipi", što svjedoči o njegovoj profesionalnosti i u najtežim trenucima.

Novinarka radija COPE otišla je korak dalje i iznijela šokantnu prognozu. "Situacija je vrlo ozbiljna i vidjet ćemo hoće li ponovo igrati za Barcelonu. To je nesigurna situacija, realne su šanse da se to više i ne dogodi", priznala je Condis. Dodala je kako ni sam klub ne zna hoće li se Araujo uopće vratiti. Iako ima ugovor do 2031., njegova sportska budućnost potpuno je upitna.

Araujova odsutnost stvorila je ogromne probleme treneru Hansiju Flicku, kojem pozicija stopera predstavlja glavobolju. Mladi Pau Cubarsi isproban je s brojnim partnerima, no stabilnost obrane nije pronađena. U jeku krize, francuski branič Jules Kounde, koji je većinu vremena igrao na desnom beku, vidio je svoju priliku. Condis je otkrila da je Kounde razgovarao s Flickom i izrazio jasnu želju da zaigra kao stoper na svojoj preferiranoj poziciji.