UŽIVO
TRAGEDIJA

Mlade sportašice ubijene u napadu na Iran: Bombardirali su ih usred treninga, stradala i djeca

VL
Autor
Stjepan Meleš
02.03.2026.
u 17:39

Iranska televizija Al Mayadenn objavila je kako je Izrael odgovoran za napad koji se dogodio tijekom treninga mladih odbojkašica

Tijekom napada na sportsku dvoranu u gradu Lamerdu na jugu Irana ubijeno je 20 odbojkašica i njihov trener, a ozlijeđeno je oko 100 ljudi. Prema najnovijim informacijma, među stradalima su i djeca koja su se u tom trenutku nalazila u dvorani, javlja iranski TV kanal Al Mayadeen.

Navedena televizija objavila je kako je Izrael odgovoran za napad koji se dogodio tijekom treninga mladih odbojkašica: 'Dvadeset odbojkašica poginulo je uslijed izraelske agresije usmjerene na sportsku dvoranu u gradu Lamerd, u pokrajini Fars', rekli su iz Al Mayadeena.

- FIVB je šokiran i iznimno zabrinut zbog izvješća da je nekoliko mladih odbojkašica u Iranu izgubilo život uslijed pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku i u široj regiji. Izražavamo najdublju sućut obiteljima stradalih i svima koji su pogođeni ovom krizom koja se razvija. Osim toga, deseci tisuća članova naše velike odbojkaške obitelji u regiji su raseljeni i suočavaju se s vrlo neizvjesnom budućnošću. Fokus FIVB-a sada je na osiguravanju sigurnosti svih odbojkašica i odbojkaša, trenera, članova stručnog stožera i volontera koji se nalaze ili borave u regiji, a koji su sada zahvaćeni sukobom - poručili su iz svjetske odbojkaške federacije. 

- FIVB je formirao posebnu radnu skupinu kako bi u stvarnom vremenu ubrzao ovaj humanitarni rad, surađujući s vladama, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim tijelima. FIVB snažno vjeruje u važnost suradnje, dijaloga, mira i solidarnosti. U skladu s tim vrijednostima, FIVB poziva međunarodnu zajednicu da pomogne u deeskalaciji i pronalaženju mirnog rješenja - zaključili su iz FIVB-a. 

Izrael Iran Odbojka

Komentara 1

ID
Ivo_didin
18:14 02.03.2026.

Što duže bombardiraju, ovakvih besmislenih i nedužnih žrtava će biti sve više. Pogotovo će toga biti još više tamo gdje su Izraelci odgovorni. Vidjeli smo i u Gazi da Izraelci ne prave veliku razliku između vojnih i civilnih ciljeva i žrtava. Obit će im se to o glavu i to jače nego su mislili. Isto vrijedi i za Amere! Ako je u Iranu čak i postojao netko tko je pomislio da Ameri imaju dobre namjere i da žele samo skinuti s vlasti vjerske fanatike, vrlo brzo će biti teško razočaran. Ili već je..

