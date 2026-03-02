Mlade sportašice ubijene u napadu na Iran: Bombardirali su ih usred treninga, stradala i djeca

Tijekom napada na sportsku dvoranu u gradu Lamerdu na jugu Irana ubijeno je 20 odbojkašica i njihov trener, a ozlijeđeno je oko 100 ljudi. Prema najnovijim informacijma, među stradalima su i djeca koja su se u tom trenutku nalazila u dvorani, javlja iranski TV kanal Al Mayadeen.

Navedena televizija objavila je kako je Izrael odgovoran za napad koji se dogodio tijekom treninga mladih odbojkašica: 'Dvadeset odbojkašica poginulo je uslijed izraelske agresije usmjerene na sportsku dvoranu u gradu Lamerd, u pokrajini Fars', rekli su iz Al Mayadeena.

- FIVB je šokiran i iznimno zabrinut zbog izvješća da je nekoliko mladih odbojkašica u Iranu izgubilo život uslijed pogoršanja sigurnosne situacije na Bliskom istoku i u široj regiji. Izražavamo najdublju sućut obiteljima stradalih i svima koji su pogođeni ovom krizom koja se razvija. Osim toga, deseci tisuća članova naše velike odbojkaške obitelji u regiji su raseljeni i suočavaju se s vrlo neizvjesnom budućnošću. Fokus FIVB-a sada je na osiguravanju sigurnosti svih odbojkašica i odbojkaša, trenera, članova stručnog stožera i volontera koji se nalaze ili borave u regiji, a koji su sada zahvaćeni sukobom - poručili su iz svjetske odbojkaške federacije.

- FIVB je formirao posebnu radnu skupinu kako bi u stvarnom vremenu ubrzao ovaj humanitarni rad, surađujući s vladama, nevladinim organizacijama i drugim relevantnim tijelima. FIVB snažno vjeruje u važnost suradnje, dijaloga, mira i solidarnosti. U skladu s tim vrijednostima, FIVB poziva međunarodnu zajednicu da pomogne u deeskalaciji i pronalaženju mirnog rješenja - zaključili su iz FIVB-a.