
TEŠKA SITUACIJA

Poznati Hrvat zatočen u hotelu u Dubaiju! Nitko ne zna kad će izaći...

Smoke billows after Iranian attack, following United States and Israel strikes on Iran
AMR ALFIKY/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
01.03.2026.
u 14:04

Zbog iranskih napada i zatvaranja zračnog prostora iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata, brojni tenisači ostali su zarobljeni u Dubaiju. ATP je sazvao hitan sastanak kako bi pronašao rješenje za ugledna imena kojima prijeti propuštanje Masters 1000 turnira u Indian Wellsu

ATP je podigao uzbunu i poduzima hitne korake kako bi pronašao rješenje za tenisače, trenere i članove njihovih obitelji koji su ostali blokirani u Dubaiju. Razlog je potpuni kaos uzrokovan iranskim napadima na nebu iznad Ujedinjenih Arapskih Emirata, što je dovelo do zatvaranja međunarodne zračne luke u emiratu.

Kako doznaje španjolska MARCA, krovna muška teniska organizacija sazvala je hitan sastanak kako bi se pronašli alternativni načini prijevoza za sve pogođene profesionalce. Nitko od njih ne želi napustiti Dubai bez potpunih jamstava sigurnosti u zračnom prostoru, što dodatno komplicira situaciju s obzirom na to da prestižni Masters 1000 turnir u Indian Wellsu počinje već sljedeće srijede, a ždrijeb je na rasporedu dva dana ranije.

Sreća u nesreći za sve igrače koji su sudjelovali u završnici turnira Dubai Duty Free jest činjenica da će u Kaliforniji biti postavljeni za nositelje. To znači da će biti slobodni u prvom kolu i njihov prvi nastup ne očekuje se prije 6. ili 7. ožujka, što im daje barem malo dodatnog vremena za dolazak na turnir. Ipak, ostaje veliko pitanje hoće li na turniru moći zaigrati velika imena poput Daniila Medvedeva, Andreja Rubljova, Tallona Griekspoora, kao i specijalisti za parove, uključujući hrvatskog asa Matu Pavića te Marcela Arévala, Harrija Heliovaaru i Henryja Pattena. Svi oni trenutno su, prema dostupnim informacijama, zatvoreni u svojim hotelima i ne mogu napustiti emirat dok se situacija ne razriješi.
napad na Iran Dubai Mate Pavić





