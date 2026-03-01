Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 89
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO/VIDEO Britanci tvrde da su dva iranska projektila završila na Cipru! Izraelci objavili snimke golemog udara
FOTO Ovako izgleda centar u Teheranu nakon atentata Alija Khameneija
Bivša Trumpova saveznica eksplodirala zbog napada na Iran: "Laž je, uvijek laž – ovo je KRAJ MAGA-e!"
VIDEO Izraelske snage probile se do središta Teherana: Pogledajte razarajući zračni napad
Što Hrvatska radi dok Bliski istok gori? Niz hitnih razgovora s čelnicima regije i upozorenje građanima
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROGOVORIO O GORUĆEM PROBLEMU

Veliki Jose Mourinho govorom zapalio nogometni svijet, ovo će se pamtiti

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Benfica v Real Madrid
PEDRO NUNES/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
01.03.2026.
u 13:45

Svijet nogometa s nestrpljenjem je iščekivao obraćanje Josea Mourinha nakon rasističkog skandala koji je potresao Ligu prvaka. Portugalski strateg konačno je progovorio o slučaju koji uključuje njegovog igrača Gianlucu Prestiannija i zvijezdu Reala Viníciusa Júniora, a njegove će se riječi dugo pamtiti

Nogometni svijet je na desetak minuta stao tijekom utakmice Benfice i Real Madrida kada je Vinícius Júnior prijavio sucu da ga je igrač domaćih, dvadesetogodišnji Gianluca Prestianni, rasistički uvrijedio. Brazilac je tvrdio da ga je Argentinac nazvao "majmunom", što je navodno čuo i njegov suigrač Kylian Mbappé, nakon čega je aktiviran UEFA-in protokol. Incident je bacio sjenu na spektakl, a prve reakcije koje su uslijedile samo su dolile ulje na vatru. U epicentru se, kao i nebrojeno puta do sada, našao Jose Mourinho, čije su prvotne izjave izazvale bijes nogometne javnosti.

Nakon utakmice, Mourinho je sugerirao da je Vinícius svojom proslavom gola "isprovocirao" takvu reakciju, a klub je branio argumentom da Benfica ne može biti rasistička jer je njezina najveća legenda, Eusebio, bio crnac. Takav stav naišao je na oštre osude brojnih nogometnih velikana, od Thierryja Henryja do Micaha Richardsa, koji su poručili da za prebacivanje krivnje na žrtvu nema mjesta. Nakon tih prvih reakcija, Mourinho se povukao iz javnosti, no svi su znali da njegova šutnja neće trajati vječno i da se sprema odgovor u njegovom prepoznatljivom stilu.

A onda je uslijedila press-konferencija koja će se dugo prepričavati. Umjesto da se brani, Mourinho je preuzeo inicijativu i održao lekciju o pravu, moralu i licemjerju modernog društva. Mirnim, ali oštrim tonom poručio je svima koji su unaprijed osudili njegovog igrača da odvoje pet minuta i pročitaju Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. "Nisam bio neki poseban učenik, ali nisam ni neuk. Pretpostavka nevinosti je ljudsko pravo, zar ne? Ja sam tu vrijednost poštovao, za razliku od drugih", izjavio je Mourinho, naglasivši kako je on zauzeo jedinu ispravnu, neutralnu poziciju dok istraga ne završi.

Ipak, najsnažniji dio njegova istupa bio je jasan ultimatum. Iako je stao u obranu prava svog igrača na pravedan proces, bez zadrške je osudio svaki oblik diskriminacije. "Kao građanin i trener, žestoko odbacujem svaku vrstu diskriminacije i predrasuda. Točka. I da budem potpuno jasan, ako moj igrač ne poštuje te principe, koji su ujedno moji i klupski, njegova karijera s trenerom imena Jose Mourinho i klubom imena Benfica je gotova", rekao je Posebni, ali je zatim više puta naglasio ključnu riječ: "ako". Time je poslao poruku UEFA-i i kritičarima, ističući da se presuda ne može donijeti prije nego što se krivnja nedvojbeno dokaže.
Ključne riječi
Real Madrid Benfica Jose Mourinho

Komentara 1

Pogledaj Sve
SL
slsnvskshevveke
14:16 01.03.2026.

Povećajte penis za najmanje 10 cm u samo 30 dana, postignite čvrste erekсije inatjerajte svoju djevojku daspermanajmanje 5 puta zaredоm :-----> mub.me/bigso

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!