Veliki Jose Mourinho govorom zapalio nogometni svijet, ovo će se pamtiti

Nogometni svijet je na desetak minuta stao tijekom utakmice Benfice i Real Madrida kada je Vinícius Júnior prijavio sucu da ga je igrač domaćih, dvadesetogodišnji Gianluca Prestianni, rasistički uvrijedio. Brazilac je tvrdio da ga je Argentinac nazvao "majmunom", što je navodno čuo i njegov suigrač Kylian Mbappé, nakon čega je aktiviran UEFA-in protokol. Incident je bacio sjenu na spektakl, a prve reakcije koje su uslijedile samo su dolile ulje na vatru. U epicentru se, kao i nebrojeno puta do sada, našao Jose Mourinho, čije su prvotne izjave izazvale bijes nogometne javnosti.

Nakon utakmice, Mourinho je sugerirao da je Vinícius svojom proslavom gola "isprovocirao" takvu reakciju, a klub je branio argumentom da Benfica ne može biti rasistička jer je njezina najveća legenda, Eusebio, bio crnac. Takav stav naišao je na oštre osude brojnih nogometnih velikana, od Thierryja Henryja do Micaha Richardsa, koji su poručili da za prebacivanje krivnje na žrtvu nema mjesta. Nakon tih prvih reakcija, Mourinho se povukao iz javnosti, no svi su znali da njegova šutnja neće trajati vječno i da se sprema odgovor u njegovom prepoznatljivom stilu.

A onda je uslijedila press-konferencija koja će se dugo prepričavati. Umjesto da se brani, Mourinho je preuzeo inicijativu i održao lekciju o pravu, moralu i licemjerju modernog društva. Mirnim, ali oštrim tonom poručio je svima koji su unaprijed osudili njegovog igrača da odvoje pet minuta i pročitaju Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. "Nisam bio neki poseban učenik, ali nisam ni neuk. Pretpostavka nevinosti je ljudsko pravo, zar ne? Ja sam tu vrijednost poštovao, za razliku od drugih", izjavio je Mourinho, naglasivši kako je on zauzeo jedinu ispravnu, neutralnu poziciju dok istraga ne završi.

Ipak, najsnažniji dio njegova istupa bio je jasan ultimatum. Iako je stao u obranu prava svog igrača na pravedan proces, bez zadrške je osudio svaki oblik diskriminacije. "Kao građanin i trener, žestoko odbacujem svaku vrstu diskriminacije i predrasuda. Točka. I da budem potpuno jasan, ako moj igrač ne poštuje te principe, koji su ujedno moji i klupski, njegova karijera s trenerom imena Jose Mourinho i klubom imena Benfica je gotova", rekao je Posebni, ali je zatim više puta naglasio ključnu riječ: "ako". Time je poslao poruku UEFA-i i kritičarima, ističući da se presuda ne može donijeti prije nego što se krivnja nedvojbeno dokaže.