IZNIO PREDVIĐANJE

Joško Jeličić jednom izjavom izazvao pravu buru: Otkrio za koga misli da će biti prvak

Istra 1961 i Rijeka sastali se u 30. kolu SuperSport HNL-a
Srecko Niketic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
08.12.2025.
u 17:37

Najveći derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka završen je bez pobjednika, rezultatom 1:1, ostavljajući borbu za naslov prvaka naizgled otvorenom. Ipak, stručni komentator Joško Jeličić u svojoj je analizi ponudio viđenje koje je mnoge ostavilo bez teksta, ustvrdivši kako je prvenstvo već odlučeno

Subotnji vječni derbi ponudio je uzbuđenje i podjelu bodova, no ono što je uslijedilo u televizijskoj emisiji nakon utakmice izazvalo je pravu buru. Analizirajući stanje u hrvatskom nogometu, Joško Jeličić je iznio hrabru i za mnoge kontroverznu tezu. "Ovo prvenstvo ne može osvojiti nitko, nego ga Dinamo može izgubiti", ispalio je Jeličić, jasno dajući do znanja da, prema njegovom mišljenju, utrka za prvaka zapravo i ne postoji. Time je direktno poručio kako nijedan drugi klub, uključujući i najvećeg rivala Hajduk, nema potrebnu snagu da svrgne aktualne prvake s trona.

Svoju tvrdnju dodatno je pojasnio, naglasivši kako splitski klub jednostavno nema kapacitet za osvajanje titule. "Hajduk ne može biti prvak jer je Dinamo prejak", rezolutan je bio Jeličić. Smatra da Dinamo posjeduje superiornu širinu igračkog kadra i individualnu kvalitetu koja će neupitno doći do izražaja tijekom duge sezone od 36 kola. Prema njegovom viđenju, čak ni obveze igranja na dva kolosijeka, u domaćem prvenstvu i europskim natjecanjima, ne mogu ugroziti dominaciju zagrebačkog kluba, osim ako oni sami ne počnu raditi kardinalne pogreške.
Ključne riječi
HNL Hajduk Dinamo Joško Jeličić

