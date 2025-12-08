Doznajemo: Mamić želi dovesti Brunu Petkovića! Već je povukao prvi potez

Bivši napadač Dinama i povremeni hrvatski reprezentativac Bruno Petković (31) je, doznajemo iz nekoliko različitih kanala, velika želja bosanskohercegovačkog prvoligaša FK Sarajeva. Nekadašnji kapetan Dinama ovoga je ljeta promijenio klub. Nakon šest godina u zagrebačkoj momčadi, preselio je u Tursku gdje je potpisao ugovor s novim prvoligašem Kocaelisporom. Prošle sezone ovaj je klub izborio promociju u najviši rang turskog nogometa, a Petković je doveden kao vrlo važan igrač te je odmah postao kapetan turske momčadi.

Ipak, samo nekoliko mjeseci kasnije pojavili su se problemi s kašnjenjem plaća. Iako su se predsjednik kluba i Petković uspjeli dogovoriti te su mu zaostali iznosi sada isplaćeni, nepredvidivu situaciju Petkovića u Turskoj želi iskoristiti Sarajevo. Bosanskohercegovački velikan odlučan je u namjeri da se vrati na stare staze slave, zbog čega je već doveo nekoliko zanimljivih pojačanja.

Međutim, ove sezone priča nije krenula dobro. Nakon što je osvojio naslov pobjednika u Kupu prošle sezone, hrvatski trener Zoran Zekić je početkom ove sezone samostalnom odlukom napustio trenersku funkciju u klubu zbog raznih unutarnjih nemira. Momčad je preuzeo još jedan hrvatski trener, Mario Cvitanović. Trenutačno je Sarajevo na trećem mjestu BiH lige, no ima ogroman zaostatak za prvenstvenim liderom, Borcem iz Banja Luke od čak 14 bodova, a velik je zaostatak i za drugoplasiranim Zrinjskim iz Mostara (11 bodova).

Stoga je novi član Uprave bordo kluba (službeno u funkciji savjetnika) te dugogodišnji bivši djelatnik Dinama, Zoran Mamić, ustrajan u namjeri za dodatnim pojačavanjem igračkog kadra Sarajeva, a Petković, kojeg jako dobro poznaje, mu je prva opcija. Prema dostupnim informacijama, već su započeti razgovori s agentima hrvatskog reprezentativca s ciljem postizanja dogovora u što kraćem roku, a kako izvještava PSK, u klubu se razmatra čak i mogućnost dovođenja Petkovića već ove zime. Naravno, novac će biti najveća prepreka pri postizanju ovakvog dogovora, no želja i ambicija postoje.