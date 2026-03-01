Igrao s Rakitićem, zarađivao milijune a sad radi u trgovini: "Dogodile su mi se užasne stvari..."

Mathieu je dobro poznato ime u svijetu nogometa, a najbolje dane svoje karijere ovaj Francuz proveo je u Barceloni s kojom je uspio osvojiti gotovo sve što je mogao. Bio je dio generacije koju je predvodio Lionel Messi do naslova prvaka Europe 2015. godine, a upravo je to bio i posljednji trofej koji je Barcelona osvojila u Ligi prvaka.

Francuz se umirovio 2020. godine nakon teške ozljede koju je doživio kao član Sportinga, a nakon toga potpuno je nestao iz javnosti na nekoliko godina.

No, nogometni svijet prije godinu dana bio je u šoku kada se pojavilo nekoliko fotografija koje pokazuju da Mathieu radi u trgovini sportske opreme Intersport, pa mnogima nije bilo jasno što se događa.

Počele su kružiti priče da je nekadašnji igrač Barcelone bankrotirao i da je prisiljen raditi u toj trgovini kako bi zarađivao za život.

Ipak, gotovo godinu dana nakon svega toga Mathieu je objasnio da to nije točno. Bivši igrač Barcelone priznao je da prolazi kroz najteže razdoblje života i da je sve krenulo prije nekoliko godina kada je pao u depresiju.

- Ako radim u toj trgovini, to je zato što mi se u životu trenutačno događa mnogo problema. Usred sam sudskog spora. No, neću to raditi zauvijek. Ovo je samo zato što želim imati društveni život tijekom svega kroz što prolazim. Ne osuđujte me bez razloga", rekao je Mathieu na početku razgovora.

Objasnio je da mu je nekadašnji suigrač Loïc Loval-Landre pomogao u pronalasku posla jer više uopće nije izlazio iz kuće zbog depresije, te je to bio način da ga potaknu da ponovno ide "među ljude".

"Znao je da želim izaći iz kuće, ali da imam problem s tim jer neko vrijeme nisam radio ništa i samo sam bio kod kuće. Uopće nisam htio izlaziti van. On mi se tada javio i rekao da postoji radno mjesto koje bih mogao dobiti i tako je sve krenulo."

Mathieu je tijekom karijere zaradio dovoljno novca da se ne mora brinuti o financijama, a odluka da radi u toj trgovini bila je isključivo pokušaj da izađe iz depresije koja je iz mjeseca u mjesec postajala sve gora.

Jedno razdoblje nakon završetka profesionalne karijere igrao je na amaterskoj razini u Francuskoj, a potom je potpuno nestao sa scene.

Priznao je i da mu je kraj karijere teško pao te da su ga, uz određene druge probleme, te okolnosti sve više gurale u depresiju. Ipak, koliko god je ljudima bilo neobično vidjeti ga u trgovini sportske opreme, za njega je to bila slamka spasa.

Osim Barcelone, u karijeri je igrao i za FC Sochaux-Montbéliard, Toulouse FC, Valencia CF, Sporting te francuski amaterski klub FC Luynes.