UŽIVO
FOTO/VIDEO Kaos na Bliskom istoku, otvoren je novi front, odjekuju eksplozije; Kuvajt: 'Srušeno je više američkih aviona'
VIDEO Pogledajte što su Iranci objavili: Pokazali svoje tajne tunele iz kojih napadaju američke baze
VIDEO Širi se dramatična snimka pada aviona u Kuvajtu: Navodno je riječ o američkom F-15
Izraelski 'Air Force One' satima kružio iznad Mediterana, sada je otkriveno gdje je sklonjen
VIDEO Krasnec: Trumpov osjećaj nadmoći može dovesti do toga da jednog dana kaže 'idem po Grenland'
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
SLAVKO SAKOMAN

'Liječio sam od ovisnosti o kokainu i jednog poznatog nogometaša hrvatskog kluba...'

Doktor Slavko Sakoman
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Autor
Karlo Ledinski
02.03.2026.
u 12:16

Gost emisije Nedjeljom u dva bio je dugogodišnji borac protiv zlouporabe droga Slavko Sakoman. U jako zanimljivoj emisiji dr. Sakoman je govorio o porastu uporabe kokaina i amfetamina u Hrvatskoj te predložio mjere za suzbijanje zlouporabe droga.

Borba protiv droge je teška, međutim dr. Slavko Sakoman ističe kako ima slučajeva kad je samo jedan razgovor bio dovoljan da ovisnik odluči prestati.

- Evo nedavan slučaj, riječ je o teškom ovisniku o kokainu, čovjeku uključenom u noćni život i klubove, koji je godinama trošio velike količine kokaina. Rekao sam mu da ću mu dati 2-3 sata razgovora, ali da taj dan moramo riješiti problem i potpisati ugovor da više nikad neće uzeti kokain. Nakon razgovora stao je, pogledao me u oči i čvrsto stisnuo ruku. Time je dao svoj znak da se želi promijeniti. Sada je već dva mjeseca čist, rekao je Sakoman, naglasivši da je u ovim slučajevima ključna ambicija i mentalna snaga ovisnika - rekao je Sakoman, pa dodao:

- Istu tu situaciju sam napravio s jednim igračem jednog poznatog hrvatskog kluba. Poznatim nogometašem. 

Naravno, odmah su krenule glasine tko bi mogao biti taj nogometaš. Nažalost, bilo je onih za koje se znalo da su konzumirali kokain, a igrali su u jednom od dva naša najbolja kluba, Hajduku i Dinamu.

Pogotovo su te priče o provodima koji su uključivali kokain, votku i žene bile intenzivne u vrijeme dok je u Hajduku igrao jedan poznati nogometaš, bivši reprezentativac jedne strane reprezentacije i bivši igrač poznatih klubova. 

Osvrnuo se Sakoman i na podatke da su kokain, metamfetamin i MDMA u porastu te da se Hrvati sve se više drogiraju.

Prema njegovim riječima, do 2015. godine situacija u Hrvatskoj bila je relativno mirna i stabilna kada je riječ o heroinu, kokainu, ecstasyju i kanabisu. No od 2015. godine zabilježen je ekstreman porast potrošnje.

- Već 2016. godine potrošnja amfetamina porasla je 500% u jednoj godini. Ako pogledamo razdoblje od 2009. do 2022., potrošnja amfetamina porasla je 50 puta, kokaina 800%, a kanabisa 600%, rekao je u zanimljivom i poučnom izlaganju kod Stankovića dr. Sakoman.
Ključne riječi
SuperSport HNL Nedjeljom u 2 Slavko Sakoman

