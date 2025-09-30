Želite na utakmicu vatrenih? Evo kako do ulaznice za spektakl Modrića i društva u Varaždinu

Prodaja ulaznica mogla je započeti tek nakon Fifine odluke o kazni za Hrvatski nogometni savez zbog ponašanja dijela navijača, a koja utječe na raspoloživi kapacitet stadiona. Prodaja ulaznica bit će organizirana putem interneta na HNS-ovom portalu za ulaznice te na odabranim Petrolovim benzinskim crpkama.

Cijene ulaznica za utakmicu Hrvatska - Gibraltar na Gradskom stadionu u Varaždinu:

Pretprodaja ulaznica od 1. do 11. listopada isključivo putem interneta:

Zapad: 50 €

Istok: 40 €

U slučaju da se ranije sve ulaznice ne rasprodaju, cijene na dan utakmice (12. listopada) isključivo putem interneta:

Zapad: 55 €

Istok: 45 €

Od ove godine, osim novog, moderniziranog sučelja za prodaju ulaznica, HNS je uveo još jednu bitnu novost kojom je kupovina ulaznica sada jednostavnija i modernija. Sve ulaznice se nalaze isključivo u novoj HNS-ovoj aplikaciji za mobilne telefone, te više nema potrebe za ispisivanjem ulaznica. Kupovina se i dalje obavlja na HNS-ovom portalu za ulaznice, ali ćete sada, umjesto ispisivanja, ulaznice preuzeti u mobilnoj aplikaciji, s kojom ćete ući na stadion. Opcija ispisivanja ulaznica kod kuće ("print at home") više nije dostupna. Sve informacije o načinu i vremenu preuzimanja ulaznica unutar svoje mobilne aplikacije dobit će svi kupci nekoliko dana prije utakmice, putem e-pošte prijavljene kod kupovine ulaznica.

Pravo na kupovinu ulaznica imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka. Jedna osoba može kupiti najviše četiri (4) ulaznice. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugim navijačima za koje kupuje ulaznice. Kod unosa osobnih podataka kod svake osobe trebati unijeti još i e-mail adresu na koju će biti vezana mobilna aplikacija na koju će se dostaviti mobilna ulaznica. Najbolje je da svatko ima ulaznicu na svome mobitelu i da se kod svake osobe unese njegova e-mail adresa, a za one osobe koje nemaju e-mail adresu ili koje nemaju mobilne telefone na koji mogu preuzeti aplikaciju treba upisati e-mail adresu nekoga tko će s tom osobom ući na stadion i onda kod sebe imati ulaznicu za sebe i za tu osobu.

Ulaznice za utakmicu Hrvatska - Gibraltar moći će se kupiti i na sljedećih pet lokacija Petrolovih benzinskih crpki u Varaždinu i okolici:

- Petrol Varaždin, Koprivnička ulica 12;

- Petrol Varaždin, Gospodarska ulica 29 B;

- Petrol Varaždin, Optujska ulica 106;

- Petrol Bartolovec, Varaždinska ulica 76, Bartolovec, općina Trnovec Bartolovečki;

- Petrol Pušćine, Čakovečka ulica 150 A, Pušćine, općina Nedelišće.

Prodaja ulaznica putem interneta kreće tijekom dana u srijedu, 1. listopada, a prodaja na Petrolovim lokacijama počinje u srijedu, 1. listopada u 14:00 sati. Kupci ulaznica na Petrolovim prodajnim mjestima će dobiti potvrdu o kupovini ulaznica i uputu kako će dobiti ulaznice. To uključuje obvezno skeniranje QR koda s potvrde o kupovini te unos e-mail adrese na koju žele primiti ulaznice, nakon čega je e-mail potrebno verificirati klikom na odgovarajuću poveznicu u e-mailu.

Rok za kupnju ulaznica traje do početka utakmice ili do rasprodaje svih raspoloživih ulaznica. Ulaznice će putem interneta biti dostupne na portalu za ulaznice, gdje možete pronaći detaljne informacije o prodaji ulaznica i načinima plaćanja.

Hrvatski nogometni savez naglašava da će na utakmici u Varaždinu zaštitarska služba dosljedno i striktno kontrolirati i uspoređivati osobne podatke s podacima na ulaznici te će na stadion moći ući samo osobe s usklađenim podacima. Stoga upozoravamo navijače da ne kupuju ulaznice na "crnom tržištu" s tuđim podacima na ulaznici. Sve ulaznice koje se pronađu na "crnom tržištu" HNS će uz pomoć policije poništiti, a preprodavače prijaviti nadležnim institucijama. Pojedinci s takvim ulaznicama neće moći ući na stadion, a Savez za iste neće refundirati vrijednost ulaznice.

Sukladno sigurnosnim protokolima, neće biti dozvoljeno unošenje i postavljanje transparenata i zastava većih od standardne dimenzije 2x1 metar.

HNS će u krugu stadiona organizirati zonu za navijače kako bi navijači na vrijeme prošli kontrole na ulazu te ušli na stadion izbjegavajući gužve u posljednji trenutak.

Tijekom utorka, 30. rujna najvjerniji navijači s najviše dolazaka na utakmice reprezentacije u proteklih pet godina mailom su dobili obavijest o 24-satnom pravu prvokupa ulaznica temeljem ostvarenih bodova u Programu vjernosti i to prema sljedećim kriterijima:

- po dvije ulaznice prvih 39 navijača s 26 i više bodova u Programu vjernosti,

- po jednu ulaznicu svi od 40. do 471. mjesta u Programu vjernosti, koji imaju od 13 do 25 bodova.