Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 203
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
NAPUSTIO SLOVENIJU

Čelni ljudi razočarani što je Đalović otišao zbog tučnjave: 'Trebao je drugačije riješiti situaciju'

Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
26.09.2025.
u 22:00

Slovenski portali navode da su u pitanju bili Omar Rekik i Benjamin Tetteh, a tamošnji portali jednako tako navode da je tom prilikom udarac zadobio i sam Đalović koji je pokušao smiriti situaciju. Vrlo brzo nakon toga Đalović je odlučio napustiti svoju dužnost u Mariboru.

Očekivao sam da će Radomir Đalović na drugačiji način riješiti ovu situaciju, izjavio je Cem Basgul, voditelj nogometnih operacija Maribora povodom odlaska Đalovića s trenerske klupe ovog slovenskog nogometnog kluba. Đalović, koji je prošle sezone vodio nogometaše Rijeke do dvostruke krune, napustio je klub s Rujevice i 9. rujna preuzeo Maribor u kojem se zadržao točno 16 dana. U tom je razdoblju vodio Maribor u tri utakmice te je u sve tri slavio.

Do razlaza je došlo nakon što se dogodila tučnjava dvojice nogometaša Maribora na treningu. Slovenski portali navode da su u pitanju bili Omar Rekik i Benjamin Tetteh, a tamošnji portali jednako tako navode da je tom prilikom udarac zadobio i sam Đalović koji je pokušao smiriti situaciju. Vrlo brzo nakon toga Đalović je odlučio napustiti svoju dužnost u Mariboru.

„Došlo je do iskre na stadionu između dvojice igrača. Dogodio se incident i fizički obračun, ali sve je trajalo deset sekundi. Bio sam tamo i vidio. Nakon treninga obojica igrača su se željela ispričati treneru zbog svih neugodnosti i tek su tada obojica saznala da je i Đalović bio udaren. Osobno to nisam vidio. Takve stvari se događaju unutar kolektiva i mislio sam da će Đalović drugačije riješiti stvar. Ili da inicira pokretanje disciplinskog postupka ili da cijelu stvar gurne pod tepih“, izjavio je Cem Basgul, a prenosi slovenska novinska agencija STA.

„Nismo ljuti na Đalovića, ali smo razočarani. Možda je vođenje Maribora za njega bio preveliki psihološki napor“, dodao je Basgul.

Evo koliko će Radomir Đalović dobiti novca nakon što ga je udario igrač, neće se baš obogatiti
Ključne riječi
nogomet Maribor Radomir Đalović

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još