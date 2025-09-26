Čelni ljudi razočarani što je Đalović otišao zbog tučnjave: 'Trebao je drugačije riješiti situaciju'

Očekivao sam da će Radomir Đalović na drugačiji način riješiti ovu situaciju, izjavio je Cem Basgul, voditelj nogometnih operacija Maribora povodom odlaska Đalovića s trenerske klupe ovog slovenskog nogometnog kluba. Đalović, koji je prošle sezone vodio nogometaše Rijeke do dvostruke krune, napustio je klub s Rujevice i 9. rujna preuzeo Maribor u kojem se zadržao točno 16 dana. U tom je razdoblju vodio Maribor u tri utakmice te je u sve tri slavio.

Do razlaza je došlo nakon što se dogodila tučnjava dvojice nogometaša Maribora na treningu. Slovenski portali navode da su u pitanju bili Omar Rekik i Benjamin Tetteh, a tamošnji portali jednako tako navode da je tom prilikom udarac zadobio i sam Đalović koji je pokušao smiriti situaciju. Vrlo brzo nakon toga Đalović je odlučio napustiti svoju dužnost u Mariboru.

„Došlo je do iskre na stadionu između dvojice igrača. Dogodio se incident i fizički obračun, ali sve je trajalo deset sekundi. Bio sam tamo i vidio. Nakon treninga obojica igrača su se željela ispričati treneru zbog svih neugodnosti i tek su tada obojica saznala da je i Đalović bio udaren. Osobno to nisam vidio. Takve stvari se događaju unutar kolektiva i mislio sam da će Đalović drugačije riješiti stvar. Ili da inicira pokretanje disciplinskog postupka ili da cijelu stvar gurne pod tepih“, izjavio je Cem Basgul, a prenosi slovenska novinska agencija STA.

„Nismo ljuti na Đalovića, ali smo razočarani. Možda je vođenje Maribora za njega bio preveliki psihološki napor“, dodao je Basgul.