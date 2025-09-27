Iz Maribora žestoko opleli po Đaloviću: 'Jako smo razočarani! Bio je zbunjen, smeten...'

Epizoda Radomira Đalovića na klupi Maribora završila je šokantno – naglim odlaskom nakon samo 16 dana i tri pobjede. Okidač za potres bio je incident na treningu, kada je došlo do fizičkog sukoba između igrača Omara Rekika i Benjamina Tetteha. Crnogorski stručnjak pokušao je smiriti situaciju, no u gužvi je i sam zadobio udarac. Za Đalovića je to bila kap koja je prelila čašu; shvatio je to kao napad na svoj autoritet i nepoštovanje te je odlučio spakirati kofere, ostavivši sportsku javnost u nevjerici.

Reakcija iz kluba nije se dugo čekala, a Cem Basgul, voditelj nogometnih operacija, istupio je s oštrim kritikama. Basgul nije skrivao razočaranje, ističući kako je očekivao drugačiju reakciju. Prema njegovim riječima, Đalović je imao dvije logične opcije: pokrenuti disciplinski postupak protiv igrača ili zataškati cijelu stvar i riješiti je interno. Umjesto toga, odabrao je najdramatičniju opciju – bijeg. "Jako smo razočarani njegovim postupkom. Očekivali smo da će kao vođa pokazati snagu, a ne pobjeći pred prvim problemom", poručio je Basgul, jasno dajući do znanja da klub smatra kako ih je trener iznevjerio.

Evo koliko će Radomir Đalović dobiti novca nakon što ga je udario igrač, neće se baš obogatiti Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Basgul je otišao i korak dalje, dovodeći u pitanje Đalovićevu psihološku spremnost za vođenje velikog kluba. Sugerirao je da je crnogorski trener bio pod prevelikim pritiskom. "Činio se zbunjenim, kao da nije znao što učiniti. Možda je posao u Mariboru za njega bio prevelik psihološki napor", izjavio je Basgul, dodavši kako je Đalović nakon incidenta odbio komunikaciju s klubom i umjesto rješenja "izabrao liječnika i odvjetnika". Takav potez u klubu su protumačili kao jasan znak da ne želi nastaviti suradnju, što je dodatno produbilo razočaranje unutar uprave slovenskog prvoligaša.

Cijeloj priči dodatnu dimenziju daje informacija da je odnos između Đalovića i kluba bio napet i prije službenog početka suradnje. Naime, bilo je komplikacija oko uvjeta ugovora netom prije potpisivanja, što sugerira da temelji od samog početka nisu bili čvrsti. Iako je klub u službenom priopćenju zahvalio Đaloviću na radu, ton kojim govore čelni ljudi jasno pokazuje da je razlaz bio sve samo ne prijateljski. Dok se Maribor okreće potrazi za novim rješenjem, priča o neslavnom kraju 16-dnevne ere ostat će upamćena kao jedan od najbizarnijih trenutaka u novijoj povijesti kluba