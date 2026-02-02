Zbog godišnjih troškova od 60 000 eura olimpijska pobjednica udružila se s OnlyFansom

Njemačka bob vozačica Lisa Buckwitz, zlatna iz Pjongčanga 2018., pronašla je neobičan način za financiranje svog olimpijskog sna. Olimpijska i svjetska prvakinja u Italiju stiže kao jedna od favoritkinja za medalju, no put do njezinih trećih Igara nije bio popločan samo treninzima i odricanjima, već i jednom odlukom koja je uzdrmala sportske krugove. Kako bi osigurala nastup, Buckwitz se okrenula platformi OnlyFans, poznatoj primarno po sadržaju za odrasle, pretvarajući je u ključni izvor financiranja svog tima.

Visoki sjaj medalja često zasjeni surovu istinu o troškovima koji stoje iza olimpijskog nastupa. Bob je jedan od najskupljih zimskih sportova, a Lisa Buckwitz procjenjuje da troškovi jedne sezone za njezin tim, uključujući specijaliziranu opremu, putovanja, smještaj i bonuse za članove tima, dosežu i do 60.000 eura. Samo jedan set klizaljki za bob može koštati 8000 eura. Iako je kao pripadnica sportske skupine njemačke vojske (Bundeswehr) imala osiguranu osnovnu plaću, to ni izbliza nije bilo dovoljno za pokrivanje svih izdataka.

- Pomalo je tužno što se kao olimpijska pobjednica ne mogu samo fokusirati na svoj sport. Nitko nije zainteresiran za Lisu Buckwitz samo zbog zlatne medalje. To je, nažalost, loša strana priče - izjavila je u jednom intervjuu za njemačke medijeSuočena s rupom u proračunu, u studenom 2024. godine povukla je potez koji je mnoge iznenadio, ali joj je osigurao mirnu pripremu za Olimpijske igre. Sklopila je službeno partnerstvo s platformom OnlyFans, koja je postala njezin korporativni sponzor, a logotip tvrtke danas krasi njezin bob. Buckwitz je bila vrlo jasna oko prirode sadržaja koji nudi svojim pretplatnicima, čija se mjesečna cijena kreće oko 25 dolara.- Definitivno se neću pojavljivati gola. Nisam porno zvijezda - odlučno je poručila kritičarima. Njezin profil služi za pružanje ekskluzivnog pogleda "iza kulisa" života vrhunske sportašice, od napornih treninga u teretani do priprema na stazi, uz savjete o prehrani i fitnessu te izravnu komunikaciju s obožavateljima. Ovo nije bio njezin prvi takav izlet; godine 2022. pozirala je za njemačko izdanje časopisa Playboy, objasnivši taj potez željom da pokaže snagu i ljepotu ženskog tijela u sportu.Reakcije su bile podijeljene, no za Buckwitz je ova suradnja bila pun pogodak.- To je za mene sretna okolnost jer mi omogućuje da financiram svoj tim. To je najbolja stvar koja mi se mogla dogoditi - izjavila je, dodavši da na OnlyFans gleda kao na "sponzora kao i svakog drugog" koji joj omogućuje da se natječe na najvišoj razini. Financijska injekcija dopustila joj je da se u potpunosti posveti pripremama za Milano, smanjujući ogroman pritisak koji je donedavno bio na njezinim leđima. Njezin profil, opisan kao profil "moćne žene, olimpijke i svjetske prvakinje", postao je direktan kanal putem kojeg navijači mogu podržati njezin put do novog olimpijskog postoljaSportski put Lise Buckwitz priča je o ambiciji i nevjerojatnoj transformaciji. Na Olimpijskim igrama u Pjongčangu 2018. godine iznenadila je svijet osvojivši zlatnu medalju kao kočničarka u bobu dvosjedu, zajedno s pilotkinjom Mariamom Jamankom. No, umjesto da se zadovolji ulogom u timu, Buckwitz je odlučila krenuti težim putem i sama postati pilotkinja, najzahtjevnijom i najodgovornijom pozicijom u bobu. Prijelaz je bio izazovan, a na Igrama u Pekingu 2022. godine za dlaku joj je izmaknula medalja, završivši na četvrtom mjestu. Ipak, njezina upornost se isplatila 2024. godine kada je na Svjetskom prvenstvu u Winterbergu osvojila zlato u dvosjedu, potvrdivši svoj status u svjetskom vrhu. Na Igrama u Milanu i Cortini natjecat će se kao jedna od glavnih favoritkinja, kako u monobobu, tako i u dvosjedu s partnericom Neele Schuten.Njezin primjer nije usamljen; i drugi sportaši, poput njemačkog kolege iz bob reprezentacije Georga Fleischhauera, također koriste OnlyFans, dok se drugi oslanjaju na crowdfunding ili TikTok kako bi popunili rupe u proračunu.